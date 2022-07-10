محافظ شمال سيناء يتابع علاج «فني» بمستشفى بالقاهرة: سقط عليه عمود إنارة

أجرى اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، اتصالا هاتفيا بفني الكهرباء محمد أبو شادي، بمجلس مدينة بئر العبد، خلال تلقيه العلاج في مستشفى سيد جلال الجامعي بالقاهرة، للاطمئنان على صحته وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

ووجه المحافظ بتقديم الرعاية الطبية المتكاملة لفني الكهرباء خلال تلقيه العلاج بالمستشفى، وتذليل كل العقبات لتوفير الرعاية المتكاملة له.

عمود إنارة سقط على الفني

وقال المحافظ، إن الفني من أكفأ العاملين بمجلس مدينة بئر العبد، وتعرض لإصابة بالغة بالكلى اليمنى إثر سقوط أحد أعمدة الإنارة عليه خلال أعمال التحميل والنقل.

ووجه المحافظ الشكر للأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على الجهود المبذولة لخدمة أبناء سيناء، وعلى تحمل نفقة علاج الفني المصاب.

استقرار حالة الفني المصاب

من جانبه أكد اللواء محمد محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد، خلال زيارة الفني المصاب، استقرار حالته الصحية وامتثاله للشفاء.

وأشار إلى متابعة المحافظ للحالة الصحية للفني بصفة مستمرة والتوجيه بتقديم الدعم الكامل وتذليل جميع المصاعب.