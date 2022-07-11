وضع لافتات تحذيرية بعد ارتفاع الأمواج في أحد شواطئ العجمي بالإسكندرية

إجراءات عدة اتخذتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في الإسكندرية، عقب غرق شخص في أحد شواطئ القرية السياحية التابعة للهيئة في منطقة العجمي غرب الإسكندرية، ذلك الحادث الذي وقع أمس خلال ثان أيام عيد الأضحى المبارك، نتيجة ارتفاع الأمواج، ما تبعه تشديد الهيئة على وضع اللافتات التحذيرية بالأماكن الخطرة لنزول البحر، ووجود الغطاسين بكامل عددهم حفاظا على أرواح المصطافين.

تعليمات للحد من الغرق

وبحسب بيان الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في الإسكندرية، فإن شيرين مصطفى، مدير الهيئة، تفقدت سير العمل بشاليهات قرية شهرزاد المملوكة للهيئة، حيث بلغت نسبة الإشغال لتأجير الشاليهات نحو 90%، كما تم المرور على شاطئ شهرزاد المميز للتأكد من الالتزام بالتعليمات المقررة على الشاطئ، من وجود اللافتات التحذيرية بالأماكن الخطرة لنزول البحر ووجود الغطاسين بكامل عددهم حفاظا على أرواح المصطافين.

دخول شاطئ شهرزاد في الإسكندرية

وشددت «مصطفى» على تقديم الخدمات اللائقة لرواد الشاطئ وضيوف الإسكندرية، حيث بلغت نسبة الإشغال على الشاطئ في ثاني أيام العيد نحو 90%، بالإضافة إلى الإقبال الكبير حتى الآن خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت أن سعر دخول الفرد 15 جنيها، تشمل الشماسي والكراسي وغرف خلع الملابس والحمامات بحد أقصى 4 أفراد للشمسية الواحدة، بالنسبة لرواد شاليهات الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة فدخول الشاطئ مجانا.

تفاصيل غرق شاب في الإسكندرية

يأتي ذلك بعدما نجح الغواصون ومنقذي شاطئ شهرزاد، أمس الأحد، من انتشال غريق ونقله إلى أحد المستشفيات، إلا أنه قد لقي مصرعه بعد نقله إلى المستشفى.

البداية حين تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بوجود غريق بشاطئ قرية شهرزاد السياحية بنطاق حي العجمي، وجرى انتشاله ونقله إلى المستشفى ليتوفى بداخلها.

وبرزت التفاصيل حين توجه مسؤولو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إلى شاطئ قرية شهرزاد، وتبين غرق «أحمد م. س»، 25 سنة، مقيم بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

ونجح الغطاسون والمنقذون ورواد الشاطئ في إخراجه من المياه وهو على قيد الحياة، وسارعوا بنقله لأحد المستشفيات القريبة، إلا أنه توفى فور وصوله.

ارتفاع أمواج الشواطئ في الإسكندرية

وشهدت شواطئ القطاع الغربي في الإسكندرية، أمس الأحد ثان أيام عيد الأضحى المبارك، ارتفاعا في الأمواج ما تبعه رفع الرايات الحمراء مع تواجد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية بكامل طاقتها بداية من الصباح الباكر بكافة الشواطئ، للتأكد من التزام المستأجرين والعمال بالتعليمات مع توفير كافة سبل الراحة والأمان للرواد بالشواطئ.