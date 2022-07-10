ضبط شاب أطلق النار على صديقه بسبب خلافات مالية بالدقهلية

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، القبض على «عاطل»، لاتهامه بإطلاق أعيرة نارية على صديقه في منطقة «السوق التحتاني» بمدينة طلخا، مما تسبب فى إصابته بإصابات خطيرة، وجرى نقل المجني عليه للمستشفى، وذلك إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية مساء أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ورود بلاغ بإصابة شاب بطلق ناري

تلقي مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بسماع دوي إطلاق نار بمنطقة «السوق التحتاني»، ونتج عن ذلك إصابة أحد الأشخاص بطلق ناري، وجرى نقله للمستشفى في حالة خطيرة.

خلافات مالية بين شابين

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ، بالفحص تبين إصابة شخص يُدعى «عمر عبدالجواد الباز»، 24 سنة، بطلق ناري من فرد خرطوش على يد صديقه «ياسر م. م.»، 20 سنة، عاطل، وشهرته «ياسر الإيطالي»، يقيمان بمدينة طلخا، وذلك إثر نشوب مشاجرة بينهما، بسبب وجود خلافات مالية سابقة.

القبض على المتهم أثناء محاولة الهرب

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم، وذلك بعد محاولة هروبه عقب ارتكاب الواقعة، وبمواجهته في محضر التحقيقات، اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح الناري المستخدم فى ارتكاب الواقعة، عبارة عن «فرد خرطوش».

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، وتعذر سؤال المصاب، حيث أكد الأطباء أن حالته خطيرة.