إنقاذ شابين جرفهما التيار في بحر الريسة بالعريش.. «حالتهما خطيرة»

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى العريش العام، شخصين في حالة إعياء شديدة بعد إنقاذهما من الغرق في بحر الريسة شرق العريش، حيث قامت سيارة إسعاف بنقلهما إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش.

جاري إنعاش الشابين الغريقين

وقال مصدر طبى بمستشفى العريش لـ«الوطن»، إنه جاري إسعاف الشابين والتي وصفت حالتهما بالخطيرة لوجود كميات مياه كبيرة بالرئتين والجهاز التنفسي، وتم إدخالهما على أجهزة الإنعاش.

وأضاف المصدر، أن مثل تلك الحالات تحتاج إلى رعاية طبية دقيقة في عمليات الإنعاش وشفط كميات المياه من الرئتين وإعادة التنفس لهما.

وكان أحمد علي، أحد شهود العيان من أهالي العريش، قال لـ«الوطن»، إنه تم إخراج اثنين من الشباب الذين ينتميان لعائلات العريش من منطقة العمق بساحل بحر الريسة شرق المدينة، بعد أن جرفهما التيار إلى الداخل، وتم إبلاغ سيارات الإسعاف التي حضرت إلى المكان لنقل الغريقين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام.

وناشد الأهالي جميع الشباب، بضرورة الخروج من البحر وعدم الدخول إلى العمق لوجود تيارات عكسية بعمق البحر خلق منطقة الأمواج الجارفة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالواقعة

وتلقت الأجهزة المعنية إخطارا يفيد بوصول اثنين من الشباب غرقى إلى مستشفى العريش العام، وجاري تحرير المحضر الرسمي ومتابعة سير التحقيقات، وأخذ أقوال شهود العيان بالواقعة.