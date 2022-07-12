مهندسو أسيوط يواصلون الاحتفال بالعيد داخل ناديهم: فقرات فنية وعروض للسيرك

شهدت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس أسامة محمد أنور نقيب مهندسي أسيوط، وأمانة المهندس أسامة خليف أمين عام النقابة الفرعية، والمهندس حسام حجازي أمين الصندوق، مساء الإثنين، إقبالًا كثيفًا من أعضاءها وأسرهم لمواصلة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

استقبال المهنئين بالعيد

وحرص عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية على التواجد خلال أيام عيد الأضحى المبارك بمقر نادي النقابة لاستقبال المهنئين بالعيد، كذا متابعة توفير وتقديم كافة الخدمات للمهندسين وأسرهم، وضمان ظهور النقابة وناديها بالشكل اللائق بهما.

صرف مبلغ مالى لتجهيزات العيد

وأوضح نقيب مهندسي أسيوط، أن مجلس الإدارة قد وافق في اجتماعه قبيل عيد الأضحى المبارك على صرف مبلغ مالي للانفاق منه على كافة التجهيزات التي يحتاجها النادي بما يضمن ظهور النقابة وناديها بصورة مشرفة وخلق أجواء من السعادة والبهجة للاحتفال بالعيد داخل نادي المهندسين، معربًا عن أمنياته بقضاء أسعد الأوقات داخل أروقة النادي والاستمتاع بما يتم تقديمه من فقرات وعروض فنية طوال أيام العيد، مشددًا على أن مجلس النقابة لن يدخر جهدًا في تقديم أفضل الخدمات للمهندسين بما يضمن تحقيق كافة تطلعاتهم.

عدم توقف أو تعطيل الخدمات النقابية

وأضاف المهندس أسامة خليف، أنه تم تكليف عددًا من موظفي النقابة بالتواجد خلال أيام العيد وطوال فترة الأجازة لتقديم الخدمات النقابية المختلفة بالفترتين الصباحية و المسائية حرصًا من مجلس إدارة النقابة على عدم توقف أو تعطيل الخدمات النقابية، وضمان تقديمها بصورة جيدة، مع وجود إشراف على كافتيريا النقابة ومطعمها وركن الألعاب وركن التسالي والسينما وغيرها بما يساهم في إنجاح الاحتفال بالعيد وسط أجواء من السعادة والهدوء.

برنامج كامل للاحتفالات

وأشار المهندس محمد فؤاد صادق، مقرر لجنة النادي وعضو مجلس إدارة النقابة الفرعية بأسيوط، إلى أن هناك برنامج كامل للاحتفال بعيد الأضحى المبارك بنادي النقابة لتأمين ونظافة النقابة وناديها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وإتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المهندسين وأبنائهم، لافتًا إلى إنه تم تغطية أجزاء كبيرة من ركن الألعاب حرصًا على حماية الأطفال وذويهم من أشعة الشمس خلال الاحتفال بالعيد، بالإضافة إلى تغطية أجزاء مختلفة من حديقة النادي وأماكن الجلوس، مع زيادة تواجد أفراد الأمن على بوابة النادي وداخله لمنع حدوث أي شئ قد يعكر صفو الاحتفال بالعيد في نادي المهندسين بأسيوط.

ولفتت المهندسة وفاء أحمد سيد مقرر لجنة النادي، وعضو مجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، أن فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بنادي المهندسين هذا العام ضمت العديد من الفقرات الغنائية والمسابقات والألعاب بالإضافة إلى بعض العروض الفنية وفقرات للسيرك بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، واستعراضات مثل الرجل الطويل (القبقاب) واستعراض رجل النار والبلياتشو، ومسرح عرائس، كذا مسرح أضواء ملونة وبلونات، منوهًة إلى أن هذه العروض تمتد حتى منتصف الليل طوال فترة أيام عيد الأضحى المبارك لإضافة البهجة والسعادة على كافة المتواجدين بالنادي.