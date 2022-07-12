فودة: ارتفاع نسبة الإشغالات في المدن السياحية بجنوب سيناء خلال العيد

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن المحافظة شهدت إقبالا كبيرا من المصريين والعرب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لقضاء الإجازة بمنتجعات جنوب سيناء، مشيرا إلى أن المدن السياحية بالمحافظة استقبلت آلاف السياح منذ الجمعة الماضية.

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن نسبة الإشغالات السياحية في معظم المدن السياحية ارتفع إلى أكثر من 80٪، وهناك مدن بلغت نسبة الإشغالات السياحية بها أكثر من 95٪ مثل مدينة دهب، التي تعتبر درة المدن السياحية في خليج العقبة.

أهم المدن السياحية بجنوب سيناء

وأضاف أن هناك مدن سياحية تتميز بها جنوب سيناء عن باقي المحافظات، فهي تطل على خليجي السويس والعقبة، وأن جنوب سيناء تتميز لعدة عوامل لجذب السياح العرب والأجانب أبرزها السواحل والشواطئ الخلابة، الطبيعة الجبلية والصحاري التي تعيد للنفس سكينتها، بالإضافة إلى الطقس الممتاز وبخاصة في مدن سانت كاترين ودهب ورأس سدر.

وتابع أن المدن السياحية في جنوب سيناء هي رأس سدر، سانت كاترين، دهب، نويبع، طابا، شرم الشيخ، وقال إن نسبة الإشغالات السياحية في مدينة شرم الشيخ بلغت نحو 85%.

90 % إشغالات رأس سدر

قال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إن نسبة الإشغالات السياحية بالمدينة بلغت نحو 90% خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، موضحاً أنه جرى رفع درجة الاستعداد بكل القطاعات المعنية بالمدينة تحسبا لأي طارئ.

أضاف حمادة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن غرفة عمليات المدينة أي حوادث غرق أو سير خلال إجازة العيد، وأكد أن موسم الصيف من المواسم المهمة بالنسبة للمدينة حيث استقبل آلاف السياح كل أسبوع من رحلات اليوم الواحد من محافظات الوادي والدلتا.