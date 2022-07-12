أسعار ومواعيد قطارات أسوان القاهرة.. 11 قطارًا على مدار 24 ساعة

تنشط حركة قطارات السكة الحديد خلال الأعياد والمناسبات، عند استقبالها حيث يحرص المغتربون خارج محافظات الصعيد على قضاء الأعياد وسط ذويهم، وعقب انتهاء إجازة الأعياد للعودة إلى محافظة القاهرة المركزية أو الإسكندرية لمقر إقامتهم أو عملهم، ما يخلق رواجًا على سوق شراء تذاكر السكك الحديدية، ويتساءل الكثيرون عن مواعيد قطارات أسوان القاهرة باعتبارها بداية خط الصعيد وكذلك عن أسعارها وأنواعها ومواعيد قيامها ومواعيد الوصول ومحطات الوقوف، حيث تقف قطارات أسوان القاهرة على جميع محافظات الصعيد بداية من الأقصر حتى الجيزة مرورًا بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف .

قطارات أسوان القاهرة

وتقدم «الوطن» خدمة مواعيد قطارات أسوان القاهرة حيث ينطلق من محافظة أسوان:

قطار 981 وهو قطار خدمة خاصة، ينطلق من محافظة أسوان بالساعة الخامسة صباحًا ويصل القاهرة في تمام الساعة 7 وعشر دقائق مساء.

وقطار 2007 خدمة خاصة، ينطلق من محطة قطار اسوان بالساعة الثالثة عصرًا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 4 صباحا.

وقطار 2015 خدمة خاصة، ينطلق في تمام الساعة 4 عصرًا، ويصل في تمام الساعة 4 صباحًا.

وقطار 2009 خدمة خاصة مميزة، ينطلق في تمام الساعة 6 صباحًا، ويصل في تمام السابعة مساء.

وقطار 89 خدمة خاصة توربيني، ينطلق في التاسعة مساء، ويصل في 11 صباحًا.

وقطار 2011 إكسبريس إسباني مكيف، ينطلق في الخامسة صباحًا، ويصل في السادسة مساء.

وقطار 983 إكسبريس إسباني، مكيف ينطلق بالسابعة صباحًا ويصل بالعاشرة مساء.

وقطار 2013 إكسبريس إسباني مكيف، الذي ينطلق بالثانية والنصف ظهرًا ويصل في الثالثة صباحًا.

وقطار 1903 إكسبريس إسباني مكيف الذي ينطلق في الخامسة مساء ويصل في الخامسة صباحًا.

وقطار 997 إكسبريس إسباني مكيف، ويغادر في التاسعة مساء ويوصل التاسعة صباحًا.

محطات وقوف قطارات أسوان القاهرة

وتقف قطارات أسوان القاهرة بمحطات محافظات الصعيد الرئيسية، فضلًا عن المراكز الكبرى، حيث تنطلق من أسوان مرورا بالأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والجيزة وصولًا للقاهرة.

أسعار قطارات أسوان القاهرة

وتصل سعر تذكرة القطار «خدمة خاصة» إلى 306 جنيهات ونصف للدرجة الأولى من أسوان إلى القاهرة و197 ونصف للدرجة الثانية المكيفة وقطارات الخدمة الخاصة التوربيني الدرجة الأولى تصل إلى 182 جنيهًا والدرجة الثانية تصل إلى 130 جنيهًا وقطارات إكسبريس إسباني المكيفة الدرجة الأولى 182 جنيهًا والدرجة الثانية 130 جنيهًا.