إقبال بحدائق القناطر لقضاء آخر أيام العيد وسط الخضرة والنيل

استقبلت حدائق القناطر المئات من المواطنين للفسحة والنزهة في أخر أيام العيد حيث شهدت حدائق القناطر الخيرية، في رابع أيام عيد الأضحى المبارك إقبالًا متزايدًا من قبل المواطنين للاستمتاع بالمناظر الجميلة والهواء النظيف والتنزه داخل المراكب النيلية حيث كانت للأسر نصيب أكبر في زيارة الحدائق عن الشباب حيث كونوا مجموعات للتشارك في الاحتفال بالعيد وتناول الطعام والاستمتاع بالخضرة والنيل.

محافظ القليوبية يتابع سير العمل

وتابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث تأكد من فتح أبوابها أمام المواطنين لاستقبالهم خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك بعد إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال المواطنين للاستمتاع بجمال الطبيعة التي تتميز بها حدائق القناطر.

وأكد المحافظ على ضرورة النظافة واستمرار حالة الطوارئ خلال فترة الإجازة التي تنتهي السبت المقبل وفتح الحدائق أمام المواطنين الراغبين في قضاء العيد والإجازات بالمتنزهات العامة.

الأسر تحتفل بالعيد في القناطر

واكتظت الحدائق اليوم بمئات الأسر المترددين على الحدائق بالمدينة لقضاء يوم سعيد بمدينة القناطر الخيرية، والتي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء مقدمين الشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر والتي أصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها مطالبين بأن تمتد يد التطوير إلى كل مكان في هذه المدينة السياحية الرائعة والتي لها ذكريات خاصة في قلوب العديد من المواطنين المصريين.

ووفرت أجهزة وزارة الري ومحافظة القليوبية جميع الخدمات اللازمة للمواطنين لقضاء عيد الأضحى المبارك والعطلات للاستمتاع بجمال الطبيعة التي تتميز بها حدائق القناطر، والتأكد من نظافتها وجاهزيتها وسط إقبال متزايد من المواطنين للتنزه والاستمتاع بالخضرة.

كما تم الدفع بسيارات إسعاف مجهزة في محيط الحدائق وأماكن التجمعات للتعامل مع أي حالات طارئة.