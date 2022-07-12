استقرار أسعار الذهب العالمية.. والأوقية تصل إلى 1738 دولارا

استقرت أسعار الذهب العالمية اليوم الثلاثاء، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر في وقت سابق مع ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية، مع استمرار الرهانات على الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في تقييد السبائك التي لا تدر عائدات.

وبلغ سعر الذهب الفوري 1738.08 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى 1722.36 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى منذ 30 سبتمبر الماضي.

الدولار عند أعلى مستوى في 20 عامًا

صعد الدولار إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا مقابل سلة من العملات، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأميركي أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى، وقال هان تان، كبير محللي السوق في «Exinity»: «من المقرر أن يظل الذهب مستقرًا بشكل كبير على المدى القريب»، بحسب «CNBC».

وأضاف «تان»، مع ذلك مع تقديم بعض الدعم للذهب ذي العائد الصفري انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للجلسة الثانية على التوالي.

ويترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية، بما في ذلك أسعار المستهلك ومبيعات التجزئة وإنتاج المصانع، ويجب أن تعكس تلك البيانات لمحة عن المدى الذي بلغ فيه التضخم ذروته مع اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من اجتماع السياسة الأسبوع المقبل.

اليورو يهبط عند مستويات الدولار

في غضون ذلك، هبط اليورو في دائرة التكافؤ مع الدولار وتراجعت أسواق الأسهم مع احتمال زيادة تشديد البنك المركزي والمخاوف بشأن صحة الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، مما أثار قلق المستثمرين، وقال جيفري هالي كبير المحللين في OANDA، يبدو أن الذهب وجد عددًا قليلاً من المشترين بالقرب من 1730 دولارًا على مدار اليومين الماضيين.