فودة: توزيع لحوم 20 أضحية على 3 آلاف أسرة في جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنّ عيد الأضحى هذا العام مختلف عن العامين السابقين، حيث شهد تخفيف إجراءات فيروس كورونا المستجد، وفُتحت فيه المساجد والساحات التابعة للمساجد لتأدية صلاة عيد الأضحى، كما أشار إلى استعدادات محافظة جنوب سيناء لاستضافة حدث عالمي كبير، وهو قمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل، بحضور نحو 30 ألف مشارك من مختلف دول العالم.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنّ الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام، يأتي تزامنا مع انطلاق مشروعات عملاقة في مدن المحافظة كافة، مشيرا إلى أنّه أجرى زيارة إلى مدينة دهب يوم وقفة عرفات، وتابع المشروعات التي تقام هناك، كما أجرى زيارة إلى مدينة طور سيناء، وشهد احتفالات وزاره الثقافة بعيد الأضحى، من خلال حفلات أُقيمت في مقصد العائلة بالطور.

توزيع لحوم الأضاحي

وأشار فودة، إلى أنّ المحافظة شهدت ذبح 20 عجلا خلال عيد الأضحى المبارك، وجرى توزيع اللحوم على كل المدن طبقا للكشوف الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي ومجالس المدن.

وتابع أنّ المحافظة توزّع كل عام لحوم الأضاحي على الأسر غير القادرة، من خلال مجالس المدن، حيث جرى توزيع نحو 3 أطنان لحوم على 3 آلاف أسرة بكل المدن، كما وزّعت وزارة الأوقاف لحوم صكوك الأضاحي على الأسر غير القادرة بالمحافظة.

حوادث غرق

وأكد اللواء خالد فودة، أنّه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المدن خلال إجازة عيد الأضحى تحسبا لأي طارئ، مشيرا إلى أنّ غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي بلاغات خاصة بحوادث الغرق، وجميع الشواطئ مزودة بمنقذين، ويوجد علامات إرشادية على كل شاطئ، وتعليمات في المناطق الخطرة.

وأضاف أنّ مدينة رأس سدر استقبلت خلال إجازة عيد الأضحى، نحو 20 ألف سائح من رحلات اليوم الواحد، وكانت المدينة كاملة العدد.