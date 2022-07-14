أهالي «الظهير» بالشيخ زويد يستعدون لبناء 25 منزلا ريفيا.. «بداية لتنمية حقيقية»

أشاد أهالي قرية الظهير جنوب الشيخ زويد، بالبدء في بناء 25 منزلا ريفيا، في المنطقة الواقعة قرب المدرسة الإعدادية القديمة، معتبرين أنّها بداية التنمية الحقيقية في المدينة.

نقل الحجارة والأسمنت

خالد زايد، أحد أهالي القرية الواقعة جنوب الشيخ زويد، قال إنّ شركة المقاولات بدأت العمل في الأساس ونقل الحجارة والأسمنت: «الناس شغالين بهمّة، ومتوقعين ينجزوا الشغل بسرعة».

وأكد المهندس ناجي إبراهيم، رئيس جهاز تنمية سيناء، أنّه جرى اختيار قطعة أرض فضاء تبرع بها أحد الأهالي، وعاينتها اللجنة المشتركة من جهاز تنمية سيناء والإدارة الهندسية في المدن ولجنة ديوان عام المحافظة، لافتا إلى أنّه سيتم استكمال خطة البناء والتعمير جنوب المدن، بحسب خطة الدولة التنموية لإعمار الصحراء وزرع تجمعات تنموية في جميع المناطق.

تخصيص منزلين لإنشاء مدرسة

وكان اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أجرى زيارة في وقت سابق إلى قرية الظهير، ولفت إلى بناء 25 منزلا ريفيا، على أن يكون منزلين منها مدرسة، لحين الانتهاء من بناء مدرسة الظهير التي تهدّمت بسبب الحرب على الإرهاب.

وأوضح المحافظ أنّ هناك خطة لعمل محطة تحلية، وإيصال بعض الخدمات الناقصة إلى القرى، مثل المياه والكهرباء وخدمة الهاتف الأرضي.