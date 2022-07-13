رفع 110 آلاف طن قمامة ومخلفات خلال 6 أشهر بقرى ومراكز الشرقية

تمكنت وحدة التدخل السريع من رفع 110300 طن قمامة ومخلفات بنطاق محافظة الشرقية بواقع 5515 نقلة، وذلك للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمحافظة.

وشدد محافظ الشرقية على مدير وحدة التدخل السريع، بتكثيف عمليات النظافة اليومية للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، مؤكدا على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة.

إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة

وناشد المحافظ، المواطنين، بضرورة إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لذلك، للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمحافظة.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس محمد صلاح، المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية، أنه خلال الفترة من يناير 2022 حتى يونيو2022، تم الانتهاء من رفع 110300 طن قمامة ومخلفات بنطاق المحافظة، حيث تم رفع 32740 طن ردش ومخلفات من مركز بلبيس، وكذا تم رفع 1060 طن قمامة من مركز كفر صقر، ورفع 3660 طن قمامة من مركز فاقوس، وكذلك رفع 11100 طن قمامة من مركز أبوكبير، ومن مركز الإبراهيمية تم رفع 3820 طن قمامة، ومن مركز ههيا تم رفع 15800 طن قمامة، بالإضافة إلى رفع 27780 طن قمامة من مركز الزقازيق، فضلاً عن رفع 1680 طن قمامة من مركز أبوحماد، وأيضاً رفع 440 طن قمامة من حي أول الزقازيق، كما تم رفع 2020 طن قمامة من حي ثان الزقازيق، بالإضافة لرفع 10200 طن قمامة من مركز مشتول السوق.

حملات مكثفة لرفع القمامة

وأشار المشرف العام على وحدة التدخل السريع، أنه تم الانتهاء من رفع 14940 طن قمامة ومخلفات خلال شهر يونيو الماضي بواقع 747 نقلة باستخدام 10 سيارات «تريلا - نقل - قلاب» و2 لودر وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة.

وأكد محافظ الشرقية استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة ومخلفات الذبح بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.