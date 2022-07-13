خدمة إرشادية مجانية للزائرين المصريين بالمتحف المصري خلال الصيف

بدأ المتحف المصري بالتحرير في تقديم خدمة إرشادية مجانية للزائرين المصريين خلال فصل الصيف والأعياد والإجازات الرسمية، وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لرفع الوعي السياحي والأثري لدى مختلف فئات المجتمع وربطهم بالمتاحف والمواقع الأثرية.

خدمة إرشادية يقدمها أصدقاء المتحف المصري بالتحرير

وقالت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف، أن تلك الخدمة يقدمها مجموعة من الشباب من أصدقاء المتحف المصري بالتحرير، من طلاب كليات الآثار والآداب والإرشاد السياحي، وتكون مهمتهم هي شرح الحضارة والفكر المصري القديم لجمهور المتحف من المصريين.

وأضافت أنَّه تمّ تدريب هؤلاء الطلبة على الإرشاد باللغة العربية فقط، ما يأتي في إطار الأنشطة التي يقدمها «أصدقاء المتحف المصري»، التي أنشأها المدير العام السابق للمتحف، الدكتور سيد حسن، عام 1990، رغبة ًمنه في تطوير قدرات الطلاب المتفوقين وتوعية المصري بضرورة التعرف على حضارته العريقة من متخصصين، مؤكّدة الدور الفعال والتربوي الذي يقوم به المتحف كمؤسسة تثقيفية، تعليمية وتربوية.

الخدمة الإرشادية مستمرة طاول فترة الإجازات الصيفية

وأشارت عبير عبدالعزيز أمين المتحف والمسؤول عن كنوز تانيس ومقتنيات توت عنخ آمون بالمتحف المصري، إلى أنَّ هذه الخدمة سوف تستمر طوال فترة الإجازة الصيفية بما في ذلك أيام المناسبات والإجازات الرسمية والأعياد.

وأكّدت الدور الفعّال والتربوي الذي يقوم به المتحف من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة الصيفية، بالتعاون مع الجمعيات المختلفة بهدف زيادة الوعي الأثري لدى الجمهور.