ضحى عاصي عن كواليس مهرجان «إربد 2022»: مشاركة ممتعة.. وتعرفت على مثقفي الأردن عن قُرب

تحدثت الكاتبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، عن جانب من مشاركتها في الأسبوع الثقافي المصري في المملكة العربية الأردنية، مشيدة باحتفاء الشعب الأردني الوفد المصري وبالفعاليات، كما توجهت بالشكر إلى هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية والقائمين على المهرجان، وتكريمها بتسليمها الدرع التذكاري لمدينة إربد تقديرًا لمشاركتها هذا العام.

صور احتفالية الأسبوع الثقافي المصري بالأردن

ونشرت ضحى عاصي مجموعة من الصور خلال الاحتفالية من بينها التكريم الذي أهدتها إياها وزيرة الثقافة الأردنية، وعلقت عليه، عبر «فيسبوك» بعد العودة من احتفالية «إربد عاصمة الثقافة العربية 2022»، قائلة: «الكثير من الممكن أن يُكتب عن هذه البلاد، وعن هذه الإيجايبة التى تملأ البشر والطبيعة التى خلقت فى الروح جمالا وإرادة وقدرة على ترويضها».

وأضافت ضحى: مشاركة ممتعة بكل المقاييس بالرغم من قصر المدة ولكن كرم وابتسامة هذا الشعب خلقت محبة وتركت أثرا لا يُقاس بالوقت، ألف شكر للشعب الأردنى على هذا الكرم وألف شكر للقائمين على تنظيم المهرجان على العناية بنا.

وأعربت«عاصي» عن امتنانها للكُتاب والمثقفين فى الأردن على المحبة والأهتمام، وقالت: «كانت إضافة حقيقية لى التعرف عليكم عن قرب بعد أن تعارفنا من خلال الكتابات، وألف شكر لمعالى وزيرة الثقافة الاردنية د.هيفاء النجار على اهتمامها البالغ بكل أعضاء الوفد المصرى الكبار والشباب ولطفها الشديد والود للحميع، وسعدت بهذا التكريم وهذه اللفتة الجميلة».

فعاليات الأسبوع الثقافي المصري في إربد 2022

انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي المصري، في 4 يوليو الجاري في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك احتفالًا باختيار إربد العاصمة العربية للثقافة 2022، وبرعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ومشاركة وفد مصري، من بينهم الكاتبة سلوى بكر والكاتبة ضحى عاصي، كما شاركت مصر بالعديد من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار المهرجان، والتي شهدت إقبالا كثيفا من الجمهور الأردني.