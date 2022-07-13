دعم الحملة الميكانيكية لمياه أسيوط بـ4 «كباش» بقيمة 11.5 مليون جنيه

تفقد اللواء هشام درة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الأربعاء، معدات تعزيز الحملة الميكانيكية للشركة بعدد 4 سيارات «كباش»، مزودة بصندوق قلاب سعة 4 متر مكعب، لزوم التوسع في أعمال الصرف الصحي، التي تقوم الشركة بتنفيذها، لزيادة رقعة الاستفادة بخدمات الصرف الصحي.

تخصيص 11.5 مليون جنيه لدعم الشركة

وأكد رئيس الشركة أنه تم تخصيص 11.5 مليون جنيه، من بين اعتمادات الشركة في خطتها المالية، لأعمال الإحلال والتجديد، للاستعانة بمثل هذه المعدات في تنفيذ الخطة الدورية لصيانة وتطهير الشبكات، التي تنفذها الشركة لغرف ومطابق وخطوط الصرف الصحي، ضماناً لسلامة أداء المحطات واستيعابها للطاقات التصريفية، وإطالة عمرها الافتراضي، وحمايتها من الأعطال والانفجارات الناجمة عن حدوث انسدادات بخطوط الشبكة.

جاهزية معدات الحملة الميكانيكية

كما تابع اللواء هشام درة مع مسئولي الحملة الميكانيكية بالشركة، مدى جاهزية معدات الحملة الميكانيكية، خاصةً في أسبوع عيد الأضحى، لتحقيق الاستفادة الكاملة منها في مواجهة أي طارئ يعرقل سلامة الأداء الخدمي، وإتمام تنفيذ خطط التطهير الموضوعة لكافة مناطق المحافظة، وخطة التطهير الاستثنائية، تزامناً مع حلول عيد الأضحى، لمواجهة السلوكيات غير السليمة التي يعمد إليها بعض المواطنين، من إلقاء بقايا الطعام في شبكات الصرف الصحي، والإسراف في استخدام المياه أثناء غسيل السجاد والمفروشات والنظافة المنزلية، الأمر الذي يزيد العبء على استيعاب خطوط ومحطات الصرف الصحي، بجانب سلوكيات بعض الجزارين مثل التخلص من مخلفات الأضاحي في غرف الصرف الصحي، الأمر الذي يستلزم إجراء أعمال التطهير بصورة فورية، بالاستعانة بمثل هذه المعدات، تفادياً لحدوث انسداد أو طفح قد يؤثر على حياة المواطنين.