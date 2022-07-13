تعريفة المواصلات الجديدة بالإسكندرية بعد تحريك أسعار البنزين

اعتمدت محافظة الإسكندرية، قبل قليل، أسعار تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السير لسيارات النقل الجماعي والسرفيس الداخلية والأقاليم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول، وتحريك الأسعار لبعض المنتجات، اعتباراً من اليوم الأربعاء.

إعلان التعريفة الجديدة لخطوط السير بالإسكندرية

وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة وسائل المواصلات، وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، تحقيقاً للعدالة، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة تراوحت بين 5 و7% لخطوط السرفيس الداخلية ولخطوط الأقاليم، على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكافة المواقف وبصورة واضحة.

وأشار إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات، التي ترتبط مع محافظة الإسكندرية بخطوط سير لسيارات الأقاليم، لضمان توحيد التعريفة.

ووجه محافظ الإسكندرية إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، بالالتزام بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها فى مكان ظاهر، وأشار إلى أنه تم التنسيق بين المحافظات المختلفة والمجاورة لمحافظة الإسكندرية على توحيد السعر بينها.

وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس

وشدد «الشريف» على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة، وفقاً للزيادات الجديدة، لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وكلف محافظ الإسكندرية الأجهزة المعنية من مباحث المرور ورؤساء الأحياء وإدارة المواقف والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومسئولي التموين، بالرقابة على مدار الساعة للتأكد من التزام سائقى وسائل المواصلات المختلفة بالتعريفة الجديدة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددًا على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها ومتابعة كافة مواقف المحافطة للتأكد من عدم استغلال المواطنين.