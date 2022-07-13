تعريفة الركوب الجديدة بسوهاج.. الزيادة تبدأ بـ25 قرشاً

اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات على الخطوط الداخلية والخارجية بمحافظة سوهاج، وذلك عقب تحريك سعر البنزين، لتتراوح نسبة الزيادة في تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة سوهاج بين 5 و7%، أي بمعدل زيادة من ربع جنيه إلى جنيه واحد على خطوط السير بين القرى، ومن نصف جنيه حتى 3 جنيهات بين المراكز، ومن 5 إلى 10 جنيهات بين المدن والمحافظات.

وكلف محافظ سوهاج، عقب اعتماد تعريفة الركوب الجديدة، لجنة المواقف بمتابعة انتظام العمل وفقاً للتعريفة الجديدة على خطوط السير، في جميع المواقف بمحافظة سوهاج، ووضع غرفة عمليات لرصد أي مخالفات في تطبيق تعريفة الركوب الجديدة داخل محافظة سوهاج، التي تم تطبيقها بدءاً من اليوم الأربعاء.

تعريفة الركوب الجديدة بمراكز سوهاج

واعتمد محافظ سوهاج تعريفة الركوب الجديدة داخل مركز طما في محافظة سوهاج، لتصبح 2.25 جنيه، بين مدينتي طما وأولاد إلياس، و2.75 جنيه بين مدينتي طما وصدفا، و8 جنيهات من مدينة طما إلى مدينة أسيوط، و123 جنيها بين مدينة طما ومدينة القاهرة، و10.75 جنيه بين مدينة طما ومدينة سوهاج، و11.75 جنيه بين مدينة طما والكوامل، و2 جنيه تعريفة خطوط «السرفيس» داخل مدينة طما.

تعريفة الركوب الجديدة بالمدن المجاورة

واعتمدت تعريفة الركوب الجديدة بين المراكز بمحافظة سوهاج والمدن المجاورة لتصبح من مركز جرجا حتى مدينة سوهاج 8 جنيهات، و38 جنيها حتى محافظة أسيوط، و123 جنيهاً لمحافظتي الجيزة والقاهرة، و3.75 جنيه من مدينة جرجا إلى مدينة العسيرات، و5 جنيهات من مدينة جرجا حتى مركز البلينا، و36.50 جنيه من مدينة جرجا في محافظة سوهاج حتى محافظة قنا، و10 جنيهات من مدينة جرجا حتى الجامعة الجديدة بمدينة الكوامل.