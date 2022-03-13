تشييع جثامين عاملين سقطا من الطابق الـ11 بالمحلة.. «شهداء لقمة العيش»

شيّع أهالي قرية شبرا بابل، بمركز المحلة، جثامين اثنين من أبنائهم لقيا مصرعهما اليوم، إثر سقوطهما، من الطابق الـ 11 أثناء عملهما على سقالة في إحدى العمارات، بنطاق قسم شرطة أول المحلة الكبرى.

مشهد جنائزي

وسادت حالة من الحزن والأسى على أهالي قرية شبرا بابل، حزنا على وفاة 2 من أبناء القرية، كونهما يتمتعان بسمعة طيبة بين أهالي القرية، وأنهما كانا يسعيان على لقمة العيش، ولفظا أنفاسهما الأخيرة، وهما يسعيان للكسب الحلال، وأدى المئات من أهالي القرية، صلاة الجنازة على الجثامين، من مسجد القرية، وتم دفنهما في مقابر العائلة.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يتضمن، سقوط 2 من عمال محارة، من الطابق الـ11 أثناء عملهما، في إحدى العمارات بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول المحلة، وضباط مباحث القسم، وسيارات الإسعاف، إلى محل الواقعة، وتبين مصرع 2 من عمال محارة، «باسم عبد العزيز سيف الدين» 38 عاما، «أحمد فهمي دويدار» 42 عاما، مقيمين في قرية شبرا بابل، مركز طنطا، نتيجة سقوطهما من أعلى السقالة، موجودة في الطابق الـ11 بعد أن اختل توازنهما، أثناء عملهما بتشطيب وجهة أحد الأبراج السكنية، بدائرة قسم أول المحلة.

وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، والتى قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين والتصريح بدفنهما، ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن.