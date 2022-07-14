جروبات الغش تزعم تداول أجزاء من إجابات الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

زعمت صفحات الغش عبر تطبيق تليجرام، تداول أجزاء من إجابات امتحان الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية للثانوية العامة 2022، الذي يؤديه الطلاب الآن في لجان الامتحانات، بعد دقائق من نشر الأسئلة على صفحات الغش.

فريق مكافحة الغش ترصد الأسئلة والإجابات للفيزياء والتاريخ

وقال مصدر مسؤول في الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، إنّ فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات المركزية، رصد الأسئلة والإجابات المتداولة لامتحانات الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التأكد من الأسئلة والإجابات المزعومة لامتحان الفيزياء والتاريخ سيتم ضبط الطلاب فورًا، من خلال الباركود السري الموجود على أوراق الاسئلة.