مدبولي: نتحمل الجزء الأكبر من فروق الأسعار.. والمواطن «بيشيل حاجة بسيطة»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر تصنّف بين أرخص 10 دول على مستوى العالم في سعر السولار، وبين أرخص 20 دولة على مستوى العالم في البنزين.

دعم السولار والمنتجات البترولية

وأضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي قبل قليل، أنّ السولار أغلى منتج في المواد البترولية حول العالم، لكن العكس يحدث في مصر، فهو أرخص شيء، إذ إنّه متداخل في أمور كثيرة، مثل السيرفيس والميكروباصات ووسائل النقل العام ومواتير المياه والجرارات الزراعية.

التعريفة الجديدة

وتابع رئيس الوزراء، أنّ الدولة تحاول بقدر الإمكان تحمّل الجزء الأكبر من التحريك، بينما يتحمل المواطن جزءا بسيطا من هذه الفروق، مضيفا: «كنت حريصا على التواصل مع المحافظين، ووزير التنمية المحلية، لتطبيق عادل لفروق الأسعار فيما يخص تعريفة السيرفيس والنقل الجماعي».