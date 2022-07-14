أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد انخفاضا بقيمة 5 جنيهات للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 14 يوليو، انخفاضا في سعر الجرام بقيمة 5 جنيهات، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات الذهب أمس الأربعاء، حيث أعلن بيان أسعار الذهب الصادر من الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية انخفاض أسعار تعاملات ظهر اليوم الخميس.

أسعار الذهب اليوم في مصر.. انخفاض 5 جنيهات

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر منخفضة عن أسعار الذهب أمس الأربعاء، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

الأوقية سجلت سعر 1716 دولارًا.

عيار 21 سجل سعر 990 جنيهًا.

عيار 24 سجل سعر 1132 جنيهًا.

عيار 18 سجل سعر 848.5 جنيهًا.

عيار 14 سجل سعر 662 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة سجل سعر 7920 جنيها.

أسعار الذهب أمس

فيما سجلت أسعار الذهب أمس بنهاية تعاملات رابع يوم العيد، ارتفاعا طفيفا عن أسعار اليوم، حيث كانت أسعار الذهب أمس الأربعاء 13 يوليو كالتالي:

الأوقية سجلت سعر 1745 دولارًا.

عيار 21 سجل سعر 995 جنيهًا.

عيار 24 سجل سعر 1137 جنيهًا.

عيار 18 سجل سعر 835 جنيهًا.

عيار 14 سجل سعر 665 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة سجل سعر 7960 جنيها.

الجنيه الذهب يخسر 40 جنيها في قيمته

ويشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضا كبيرا في قيمته، حيث سجل اليوم انخفاض 40 جنيها في سعره، وذلك بسبب انخفاض الإقبال على شراء الجنيه الذهب خلال موسم الأعياد، إذ يلجأ الجميع لشراء المشغولات الذهبية خاصة الشباب المقلبين على الخطوبة والزواج، فيما يلجأ الكثيرون طوال العام لشراء الجنيه الذهب كونه يتم شراؤه دون مصنعية ودون دمغة ودون ضريبة بعكس المشغولات الذهبية.