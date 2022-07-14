 ضبط 1234 قضية تموينية.. و27 كيلو بانجو وحشيش وهيروين

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1234 قضية تموينية متنوعة، وضبط 46 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 20478 عبوة سجائر مختلفة الأنواع,

ضبط سجائر مهربة

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أنّ أحد الأشخاص خزّن كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية داخل مخزن ملكه كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبط المذكور، وعُثر داخل المخزن على 12020 عبوة سجائر محلية الصنع ومستوردة ومهربة جمركيا مختلفة الأنواع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكثّفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 2188 قضية متنوعة في مجال الظواهر السلبية في محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وضبط 3711 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 8 قضايا في مجال الأمن العام، و729 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 111 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 8 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

ضبط 41 قطعة سلاح 83 قضية مخدرات وتنفيذ 38526 حكم قضائى متنوع

ووجّهت وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 41 قطعة سلاح ناري بحوزة 32 متهما، وتنفيذ 38526 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 83 قضية مخدرات، ضُبط خلالها: كمية من مخدر البانجو وزنت 21,200 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,965 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,753 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 165 جراما، كمية من مخدر البودر وزنت 148 جراما، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 120 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 79 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 20 جراما، 390 قرصا مخدرا.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 20 متهما هاربا، و15 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 337 دراجة نارية مخالفة، وضبط 262024 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 10 منهم.

حملة أمنية بالقليوبية

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 7 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 2356 حكما قضائيا متنوعا.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا، بتضرره من شخص غير معلوم لديه، التقاه في أحد المستشفيات الكائنة بدائرة القسم، وحصل منه على مبلغ مالي وأوهمه بأنّه يعمل بإحدى الجمعيات الخيرية، نظير تسهيل إجراء جراحة زراعة قرنية له، إلا أنّه لم يساعده ولم يرد المبلغ، واتهمه بالنصب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيّن صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، مقيم محافظة الفيوم، له معلومات جنائية، حال تردده على المستشفى المُشار إليه بدعوى زيارة إحدى السيدات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وبسؤال الأخيرة نفت علاقتها به وقررت بسابقة لقائها معه وادعائه بأنّه يعمل بذات الجهة، ومطالبته لها بدفع مبلغ مالي نظير تسهيل إجراء جراحة لشقيقتها بذات المستشفى، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.