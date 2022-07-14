مدبولي يوجّه المحافظين بوقفة حاسمة لمتابعة الأسواق وضمان استقرار الأسعار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة عدم استغلال البعض لزيادة أسعار السولار، لرفع أسعار السلع، وخاصة أنّ اتحاد الغرف التجارية أجرى تحليلا أمس على زيادة تكلفة السلع في ضوء تحريك أسعار المنتجات البترولية، فكان من نتائجه أنّ الزيادة لن تتجاوز نسبة تأثيرها على التكلفة 1 في الألف وهي نسبة طفيفة للغاية، ما يعني أنّه إذا كانت قيمة سلعة 100 جنيه، فستكون تكلفة الزيادة المتوقعة 10 قروش فقط.

متابعة حركة الأسواق

وحذّر رئيس الوزراء، خلال ترؤوسه اجتماع مجلس المحافظين قبل قليل، من وقوع الاستغلال لزيادة أسعار السلع والخضر بالأسواق، وخاصة السلع الرئيسية، مطالبا المحافظين بوقفة حاسمة في هذا الأمر ومتابعة حركة الأسواق أولا بأول، للحفاظ على انضباطها بمنتهى الحزم والقوة، مع استمرار الحرص على توافر السلع بالأسواق بالكميات المناسبة، حتى لا تكون ذريعة للبعض لرفع الأسعار بصورة غير مبررة.

متابعة التعريفة الجديدة

من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، استمرار المتابعة الدؤوبة مع المحافظين، خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، حتى انتظام التعامل بالتعريفة الجديدة في جميع الخطوط.

واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى مداخلات من عدة محافظين، تضمّنت رسائل طمأنة بشأن استقرار وانتظام الأحوال في المواقف ومحطات التموين في مختلف المحافظات، وكذا انتشار الملصقات التي توضح للمواطنين الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، والتعريفة الجديدة للركوب التي تم إقرارها أمس، مؤكدين أنّهم يجرون جولات وتحركات دائمة للتعرف على الوضع على الأرض، وضمان عدم حدوث أي تلاعب يمس حقوق المواطنين.