توزيع لحوم الأضاحي على أكثر من 31 ألف أسرة في قنا

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن مؤسسة مصر الخير انتهت من توزيع لحوم الأضاحي لهذا العام بقرى المحافظة، وذلك بهدف توفير اللحوم للأسر المستحقة والأَولى بالرعاية خاصة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في ظل حرص القيادة السياسية على تخصيص 2022 عاما للمجتمع المدني.

الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية

وأثنى محافظ قنا على جهود أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تجاه الأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن مؤسسة مصر الخير أحد أهم تلك المؤسسات التي تساهم في تقديم كافة الخدمات المتنوعة للوصول للأسر المستحقة.

ومن جانبه، أوضح خالد عمران، مدير فرع مؤسسة مصر الخير بقنا والأقصر والبحر الأحمر، أن المؤسسة قامت بذبح 172 رأس ماشية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بقنا، وتم توزيع اللحوم على 31200 أسرة مستحقة بـ165 قرية في مراكز محافظة قنا من خلال التعاون بين المؤسسة مع أكثر من 96 جمعية شريكة، ليصل إجمالي عدد المستفيدين 156 ألف مواطن.

صك الأضحية من مصر الخير

وأضاف أن ما يميز صك الأضحية من مؤسسة مصر الخير هو الالتزام بأقصى معايير الجودة، حيث تم التوزيع من خلال طرق أبواب ومنازل المستحقين، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.