سيناريو متشائم لمستقبل اليورو.. مؤسسة أوروبية تتوقع فناءه خلال 5 سنوات

كشفت مؤسسة إدارة الأصول الأوروبية Incrementum، عن توقعاتها بشأن مستقبل اليورو، موضحة أنّه قد لا يبقى على قيد الحياة في غضون 5 سنوات، حيث تتناقص القوة الشرائية أكثر فأكثر، ولا أحد يعلم كيف ستتطور منطقة اليورو على مدى السنوات المقبلة.

وتاريخيا، كان الذهب هو التحوط المناسب ضد السيناريو، وستحدث الخطوة الكبيرة التالية عندما يضعف الدولار الأمريكي ويعيد مستثمرو التجزئة اكتشاف الذهب مرة أخرى كوسيلة للتحوط.

تعادل اليورو والدولار

ويوم أمس الأول، بلغ اليورو بعد تراجعه حد التعادل مع الدولار الأمريكي، وهو ما يعد حدث غير مسبوق منذ تاريخ أول إصدار للعملة الأوروبية قبل نحو 20 عاما.

البنوك المركزية في ورطة

وذكرت المؤسسة الأوروبية، أنّ ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، يضع البنوك المركزية في ورطة، بسبب المبالغ المذهلة للديون التي تراكمت لديها، وأنّه سيكون من الصعب الهروب من ذلك، مشيرةً إلى أنّ حالات الركود تضر بالضرائب أيضًا، وستخسر الحكومة الفيدرالية الأمريكية مبالغ ضخمة من أموال الضرائب، إذا انزلقت أكثر إلى الركود.

توقعات بارتفاع الذهب

وأضافت المؤسسة الأوروبية في مذكرة بحثية لـ«رونالد شتوفيرل» الباحث الاقتصادي، أنّ الذهب أدى وظيفته بشكل مثير للإعجاب إلى حد ما، ولا تزال العوامل الأساسية التي تدفع سوق الذهب الصاعد قوية جدًا، رغم مواصلة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.

البيتكوين سيتوقف عن التراجع قريبا

ولفتت المؤسسة، إلى أنّه بالنسبة للعملة الرقمية «بيتكوين»، فإنّها في حالة تراجع كبير، لكن هذا الوضع لن يستمر إلى الأبد، متوقعة أن يكون القاع في بداية الخريف، وألا ينخفض ​​السعر إلى أقل من 10 آلاف دولار أمريكي، ومع ذلك، حتى مع هذا السوق الهابط الكبير، فإنّ معدل اعتماد البيتكوين آخذ في الازدياد.