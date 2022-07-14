5 غرقى خلال أسبوع العيد بسوهاج.. 4 أطفال ومسنة

لقى 5 أشخاص مصرعهم غرقاً بمحافظة سوهاج خلال أقل من أسبوع، بدايةً من أول أيام عيد الأضحى حتى صباح اليوم الخميس، بينهم طفلة رضيعة لم تتجاوز عامين من العمر، ومسنة تجاوزت الـ70 سنة، بالإضافة إلى 3 أطفال حاولوا الهرب من حرارة الجو، ليلقوا مصرعهم غرقى في المياه، وتم انتشال جثث جميع الضحايا، والتصريح بدفنها عقب تقرير الطب الشرعي.

مصرع طفل غرقاً في ترعة نجع حمادي بطما

ففي مركز طما بمحافظة سوهاج، لقى طفل يبلغ من العمر 14 سنة، مصرعه غرقاً في أول أيام عيد الأضحى، نظراً لعدم إجادتة السباحة، حيث حاول الهرب من حرارة الجو إلى ترعة نجع حمادي، ولكن جرفه التيار، فلقى مصرعه غرقاً، وتمكن عدد من الأهالي من انتشال جثته، ونقلها إلى مستشفى طما المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفنها بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

مصرع طفل غرقا هرب من حرارة الجو

وبنهاية أول أيام عيد الأضحى، أراد طفل آخر، يبلغ من العمر 13 سنة، بمركز جرجا، أن يهرب من حرارة الجو إلى مياه ترعة «السراروة»، ولكنه لم يستطع الخروج من المياه، ليلقى مصرعه داخل الترعة، وتم إخطار مركز شرطة جرجا، حيث تم انتشال جثته وتحويلها إلى مستشفى جرجا العام، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي صرحت بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع رضيعة انزلقت قدماها بالترعة

وفي ثالث أيام عيد الأضحى، انزلقت قدما طفلة رضيعة، تبلغ عامين من العمر، لتسقط في ترعة «الصليبة»، بقرية «البربا»، بدائرة مركز جرجا، لتلقى مصرعها في الحال، تمكن الأهالي من انتشال الطفلة جثة هامدة، وجرى التحفظ عليها في مستشفى جرجا العام، وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن سبب الوفاة أسفكسيا الغرق.

مصرع مسنة غرقاً بسوهاج

وفي رابع أيام العيد، لقيت مسنة تجاوزت الـ70 من عمرها مصرعها غرقاً في إحدى الترع الفرعية بدائرة مركز سوهاج، حيث انزلقت قدماها أثناء سيرها على حافة الترعة، لتلقى مصرعها في الحال، وانتشل الأهالي جثمان السيدة المسنة، وتُدعى «فوزية»، ونقله إلى مستشفى سوهاج العام، حتى تم التصريح بالدفن.

وشهد مركز طما، في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس، وصول طفل يُدعى «صالح»، يبلغ من العمر 5 سنوات، إلى المستشفى المركزي جثة هامدة، إثر غرقه في إحدى الترع الفرعية، حال لهوه مع والده بأرضة الزراعية، ليسقط في المياه، وتم انتشال جثته، وأوضح تقرير الطب الشرعى أن سبب الوفاة أسفكسيا الغرق.