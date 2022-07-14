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شاب يتخلص من حياته بـ«حبة الغلة» لمروره بأزمة نفسية في الدقهلية

كتب:

صالح رمضان
09:28 م | الخميس 14 يوليو 2022
وفاة شاب قي الكردي

وفاة شاب قي الكردي

أقدم شاب في مدينة الكردي بمحافظة الدقهلية على التخلص من حياته، مساء اليوم الخميس، بتناول قرص كيماوي سام «حبة الغلة»، التي تستخدم في حفظ الغلال، وهو ما تسبب في إصابته بحالة إعياء شديدة، وجرى نقله إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي، إلا انه لفظ أنفاسه في استقبال المستشفى، وباستدعاء مفتش الصحة أكد أن الوفاة نتيجة تناول مادة سامة، ولا توجد شبهة جنائية.

وصول الشاب إلى المستشفى في حالة إعياء

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة إلى مأمور قسم شرطة الكردي من مستشفى ميت سلسيل المركزي، بوصول شاب في العقد الثاني من العمر، مصاباً بحالة إعياء شديدة، ادعاء تناول قرص كيماوي سام، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل قسم الاستقبال بالمستشفى.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع شاب يُدعى «محمد ع. م.»، 20 سنة، حاصل على دبلوم فني صناعي، ومقيم بدائرة قسم الكردي.

أهلية المتوفي: يعاني أزمة نفسية

وبسؤال أهلية المتوفي، في محضر التحقيقات، اقروا بتناول الشاب قرص سام يستخدم في حفظ الغلال «حبة الغلة»، وأصيب بحالهة إعياء شديدة، وتوفى متأثراً بإصابته بالتسمم، وذلك نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة.

وأكد تقرير مفتش الصحة إصابة الشاب بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، نتيجة تناول مادة سامة، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي أمرت بتسليم الجثمان لذويه والتصريح بالدفن.

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بقلم صالح رمضان