تفاصيل حادث حفظة القرآن الكريم.. رحلة الموت مع سائق تحت السن

كان أتوبيس حادث ترعة السلام يقل 27 طفلًا من حفظة القرآن الكريم الذين أنهوا مسابقتهم في القرآن الكريم داخل مكتب تحفيظ القرآن الكريم في حفل كبير نظمه المكتب يوم وقفة عرفات، وتجمع فيه عشرات الأطفال وذويهم، وتم الإعلان عن الرحلة إلى مدينة دمياط، لكن كتب القدر لبعضهم أن يلقى وجه ربه الكريم، في واقعة أدمت قلوب الكثيرين قبل مدينة الجمالية بحوالي 2 كيلو متر بالتحديد بعد سقوط الأتوبيس بترعة السلام وتنشر «الوطن» في السطور التالية تفاصيل حادث حفظة القرآن الكريم.

تفاصيل حادث حفظة القرآن الكريم

انتقى الموت غرقًا 4 أطفال من بين الباقين هم ضحايا انقلاب الأتوبيس بترعة السلام، وهم حنين حافظ محمود رفاعي «18 عامًا»، وشيماء عبد الناصر الجمال «18 عامًا»، وتسنيم محمود رفاعي «14 عامًا»، ومحمد إبراهيم جمال أبو المعاطي «4 أعوام»، حيث لقوا مصرعهم غرقا في الحادث الأليم عقب سقوط الأتوبيس بترعة السلام فلم يتمكن أي منهم من السباحة أو النجاة من الموت، كما أصيبت في الحادث الطالبة ياسمين رفعت محمد ياسين رفاعي بكدمات بالذراع الأيسر، إضافة إلى طالبة أخرى تم نقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نجاح الأهالي في إنقاذ عدد كبير من الأطفال في الحادث

حاول الأهالي الذين تصادف تواجدهم بالتزامن مع الحادث إنقاذ الأطفال وتمكنوا من إنقاذ عدد كبير منهم حتى وصول سيارات الإسعاف التي تعاملت على الفور مع المصابين في حادث حفظة القرآن الكريم.

بلاغ يكشف الواقعة

بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن الدقهلية في وقت سابق إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة الجمالية بسقوط ميني باص بمياه ترعة السلام في منطقة واقعة بين محافظتي الدقهلية ‏ودمياط، ووقوع ضحايا ومصابين.

أكثر من 7 سيارات إسعاف من محافظتين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وأكثر من 7 سيارات إسعاف من محافظتي دمياط والدقهلية لموقع الحادث، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري وعدد من أهالي المنطقة برفع الأتوبيس واستخراجه من ترعة السلام ، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامنة التي تولت التحقيقات وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان حادث ترعة السلام، وعاينت موقع حادث حفظة القرآن الكريم.

واستجوبت النيابة العامة عددًا ممن نجوا من الحافلة، وقال الناجون، إن قائد الحافلة يبلغ من العمر 18 عامًا، حيث اختل توازن عجلة القيادة في يديه، ما جعله يفقد السيطرة على الحافلة، وانقلبت بعد ذلك في ترعة السلام.

التصريح بدفن الجثث

وصرحت النيابة العامة بدفن جثامين الأطفال المتوفين فى حادث حفظة القرآن الكريم كما أمرت بفحص الحافلة وإعداد تقرير فني مفصل بحالتها، ومدى سلامتها للسير، واستيفائها للشروط.