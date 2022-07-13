تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة أسيوط.. حملات مكثفة على المواقف

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، التعريفة الجديدة لأسعار أجرة ركوب وسائل المواصلات على الخطوط الداخلية والخارجية بالمحافظة، بعد تحريك أسعار البنزين وبعض المواد البترولية، وشنت أجهزة المحافظة حملات مكثفة على مواقف سيارات الأجرة في مختلف المدن والمراكز، لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، التي شهدت زيادة بنسبة تتراوح بين 5 و7%، والالتزام بخطوط السير المقررة، وعدد الركاب المسموح به.

تعريفةالركوب الجديدة فى محافظة اسيوط

وأصدر محافظ أسيوط، صباح اليوم، قراراً رقم 1783 لسنة 2022 بشأن تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية في محافظة اسيوط لسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز، وذلك عقب صدور قرار وزير البترول رقم 581 لسنة 2022 بشأن تعديل أسعار المواد البترولية بأنواعها اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022، مع إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة.

حملات مكثفة على سيارات نقل الركاب

كما كلف اللواء عصام سعد مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة، لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع «ستيكر» بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسي الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين، ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة، بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالأشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

خطوط ساخنة لشكاوى المواطنين

كما تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين فى اسيووط بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ضمن حملة "خليك ايجابي" من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.