تكثيف أعمال النظافة وإزالة المخلفات وصيانة الكشافات في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار جهود رفع المخلفات ومواصلة تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات من الشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وتنظيم حملات كنس للشوارع الرئيسية والفرعية والحفاظ على المظهر الحضاري لها، وعدم السماح بوجود مخلفات أو تراكمات للقامة حفاظاً على البيئة، والتأكد من تفريغ صناديق القمامة وإزالة الإشغالات أولاً بأول من الشوارع والميادين والأحياء والمناطق السكنية وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بالشوارع والطرق السريعة لإضفاء الوجه الجمالي والحضاري على مختلف مدن ومراكز المحافظة.

تكثيف أعمال قطاع النظافة على مدار الـ 24ساعة

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز البداري بقيادة محمد حسن رئيس المركز بتكثيف أعمال قطاع النظافة على مدار الـ24 في الفترة الصباحية والمسائية وذلك باشتراك 3 لوادر صغير وكبير و3 سيارة حمولة 5 أطنان، وسط مشاركة لعمال ومشرفي النظافة مما ساهم في رفع تراكمات القمامة من المدينة والقرى.

وفي مركز ديروط نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة للنظافة والتجميل وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والتوابع لرفع مستوى النظافة ورفع نقاط تجميع القمامة الموجودة بنطاق الوحدات المحلية باستخدام معدات الوحدة المحلية ونقلها للمقالب العمومية.

تنفيذ أعمال النظافة العامة بالميادين والشوارع

وفي نفس السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بقيادة خالد عويس رئيس المركز بتنفيذ أعمال النظافة العامة بالميادين والشوارع الرئيسية والفرعية للوصول للمستوى الأفضل، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوازي مع ذلك قيام الوحدة المحلية لمدينة ساحل سليم بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز بالاستمرار في تكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة من مختلف المناطق الواقعة بنطاق المركز وتزامن مع ذلك تنفيذ مركز ومدينة صدفا بقيادة محمد كمال رئيس المركز بحملة مكبرة للنظافة، حيث تم رفع جميع التراكمات والمخلفات والقمامة من نقاط تجميعها ونقلها للمقلب الرئيسي وذلك في إطار الاهتمام بنظافة القرى ومداخلها وشوارعها وطرقها الرئيسية حفاظا على صحة المواطنين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الفتح بحملة للنظافة والتجميل بمشاركة قسم تحسين البيئة والعاملين ومعدات الحملة الميكانيكية وما زالت المجهودات مستمرة من أجل توفير مناخ وبيئة صحية جيدة للمواطنين، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة حسني درويش رئيس المركز ومشاركة نواب رئيس المركز وقسم الإنارة والكهرباء بصيانة كشافات الإنارة بالأعمدة الموجودة على الطريق السريع بمنقباد.

جهود الوحدات المحلية

وتابع محافظ أسيوط جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بمختلف القطاعات الخدمية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق العامة والعمل على التواجد الميداني والمتابعة المستمرة والحرص على متابعة الحالة العامة للشوارع والميادين والاستمرار في رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بالطرق الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز.