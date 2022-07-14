محافظ قنا يقدم واجب العزاء في وفاة 6 أشقاء بنقادة (صور)

قدم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واجب العزاء لأحد الموظفين في مركز نقادة، بعد مصرع 6 من أبنائه في حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل»، وسقوطه في ترعة «أصفون»، التابعة لمركز القرنة، حيث توجه المحافظ، يرافقه كل من محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وياسر حماد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، إلى منزل «الحسن محمد كامل»، مدير مركز المعلومات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، لتقديم واجب العزاء له، في وفاة 6 من أبنائه.

محافظ قنا: إعانة عاجلة والتكفل بمصاريف الجنازة

وأعرب محافظ قنا عن بالغ حزنه ومواساته لرب الأسرة فى وفاة أبنائه الستة، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويُلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، موجها وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتكفل بمصاريف الجنازة، وسرعة صرف إعانة مالية عاجلة لأسرة المتوفين، والتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها.

من جانبه، قدم والد المتوفيين وأفراد عائلته الشكر إلى محافظ قنا، لحرصه على المشاركة فى تقديم واجب العزاء والمواساة فى مصابهم الأليم.

غرق 7 أطفال بينهم 6 أشقاء في انقلاب «تروسيكل»

وشهدت محافظة الأقصر حادثاً مأساوياً في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، حيث انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع هيئة إسعاف الأقصر، 7 جثامين لأطفال غرقوا، إثر انقلاب «تروسيكل» في ترعة «الرواجح» بمدينة القرنة.

تلقت هيئة إسعاف جنوب الصعيد، برئاسة الدكتور معمر عبد الهادي، بلاغًا يفيد بانقلاب تروسيكل، يستقله 10 أشخاص، رجل وزوجته وأمه و7 أطفال، منهم 6 إخوة أشقاء، تم إنقاذ الرجل وزوجته وأمه، فيما لقى الأطفال السبعة مصرعهم.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من:

- زكريا الحسن محمد.

- فاطمة الحسن محمد.

- سارة الحسن محمد.

- هاجر الحسن محمد.

- يوسف الحسن محمد.

- إبراهيم الحسن محمد.

- يوسف الراعي باهي.