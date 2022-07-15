مصرع 4 وإصابة 6 في تصادم سيارتين على الطريق الدولي بكفر الشيخ

وقع، منذ قليل، حادث سير مروع علي الطريق الدولي الساحلي المار من محافظة كفر الشيخ، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين وانقلاب ميكروباص، مما نتج عنه مصرع 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل جثامين الضحايا ، والمصابين إلي أقرب مستشفى .

حادث تصادم سيارتين وانقلاب سيارة ميكروباص

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بوقوع حادث تصادم سيارتين وانقلاب سيارة ميكروباص، لينتج عنه مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وتم نقل المتوفيين والمصابين إلى مستشفى برج البرلس المركزي.

استقبال 4 جثث وحجز المصابين داخل مستشفى البرلس

واستقبل المستشفى حتى الآن 4 جثث، علاوة على حجز المصابين لتلقي العلاج وعمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم .