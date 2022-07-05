القوات الروسية تقصف منطقة سومي الأوكرانية بـ5 صواريخ

شنت القوات الروسية، هجوما بـ 5 صواريخ، على منطقة سومي الواقعة شمال شرقي أوكرانيا، على الحدود مع روسيا، ما أسفر عن إصابة شخصين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبها، أشارت قيادة العمليات الأوكرانية الجنوبية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى نشر روسيا حاليًا، 3 سفن حربية وغواصتان تحملان أكثر من 30 صاروخًا من طراز كاليبر، في البحر الأسود.

فيما أعلنت مقاطعة «كورسك» الروسية، تعرض نقاط حدودية في منطقة «جلوشكوفسكي» لقصف جديد من جانب أوكرانيا، فيما نفت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية، احتجاز مقاتلي كتيبة «آزوف» القومية الأوكرانية في سجن «ليفورتوفو» في العاصمة «موسكو».

10 أطنان مساعدات روسية لسكان مدينة «ليسيتشانسك»

وأعلنت السلطات الروسية، عن تقديم 10 أطنان من المساعدات الإنسانية لسكان مدينة «ليسيتشانسك» في جمهورية لوجانسك الشعبية.

من جهته، أوضح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، خلال اجتماع في «خاباروفسك» في الشرق الأقصى الروسي، اليوم الثلاثاء، أنَّ قرار حلف شمال الأطلسي «الناتو» إعلان «موسكو» عدوا يتعارض مع القانون التأسيسي بين الجانبين، ويؤدي إلى زعزعة الأمن في أوروبا.

بدوره، قال رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة زابوروجيه، يفجيني باليتسكي، إن المحطة النووية ستكون جاهزة لنقل 25% من الطاقة التي تنتجها إلى شبه جزيرة القرم، ما سيؤدي إلى انخفاض سعر الطاقة الكهربائية في القرم.

واستقبلت منغوليا، في مطار «أولان باتار»، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حسب التقاليد الموروثة، حيث قدم له اللبن المجفف، فيما أشارت مصادر، إلى أن المسؤول الروسي، سيجري محادثات مع نظيره المنغولي باتمونكين باتسيتسيج.

وواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني، أولاف شولتس، خلال عشاء عمل في العاصمة الفرنسية «باريس»، التنسيق الوثيق بشأن الاستجابة للحرب في أوكرانيا.

اليابان تعلن فرض حظر على استيراد ذهب روسيا: توقيت السريان في وقت لاحق

وفي اليابان، قالت وزارة المالية، إنَّ الحكومة أقرت فرض حظر على استيراد الذهب الروسي، مضيفة في بيان، أنَّه سيتمّ تحديد توقيت بدء سريان هذه القيود لاحقا، فيما قالت عدة وزارات يابانية، في نشرة، إن طوكيو فرضت حظرا على تقديم الخدمات المالية، إلى الجهات الروسية ، وسيصبح الحظر ساري المفعول، اعتبارا من 5 سبتمبر المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتضم قائمة العقوبات اليابانية، الجديدة، 57 فردًا و6 مؤسسات من روسيا، ومن بين الشركات، «أنتي – ألماظ»، وصندوق الثقافة الإستراتيجية، فيما شملت العقوبات رئيس إدارة مقاطعة «خيرسون» فلاديمير سالدو ونائبه كيريل ستريموسوف، ونائب رئيس الوزراء دميتري جريجورينكو، والعازف الموسيقي سيرجي رولدوجين وزوجته.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول في اليابان إن وجدت، بالإضافة إلى حظر إجراء المعاملات المالية مع هؤلاء الأفراد والمنظمات، بالإضافة إلى ذلك، تفرض اليابان حظرا على تقديم الخدمات إلى روسيا، بما في ذلك خدمات المراجعة والاستشارات الإدارية وخدمات الثقة. يوضح تفسير هذه الفقرة من النشرة، أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ في 5 سبتمبر.

بيلاروسيا تحدد 190 شركة برأس مال أجنبي يحظر على أصحابها بيع أسهمهم

كما قالت 3 وزارات يابانية، في نشرة، إنَّ طوكيو فرضت حظرًا على التصدير إلى 90 مؤسسة روسية وبيلاروسية، بسبب الوضع في أوكرانيا.

وفي بيلاروسيا، حددت الحكومة، 190 شركة بيلاروسية برأس مال أجنبي يحظر على أصحابها بيع أسهمهم، بينما طلبت لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني جراينر المعتقلة في روسيا بتهمة حيازة المخدرات، من الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساعدتها في الإفراج عنها، معربة في رسالتها إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عن خوف من البقاء في روسيا للأبد.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، إنَّ بايدن أكد بوضوح الحاجة لإطلاق سراح جميع المواطنين الأمريكيين الذين يحتجزون كرهائن أو الذين تم توقيفهم في الخارج بشكل غير صحيح، بمن فيهم جراينر، بطلة الألعاب الأولمبية مرتين.