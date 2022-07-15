الأبواب المهمة لمادتي علم النفس والاجتماع قبل امتحان الأحد المقبل

قدم رضا الإمام، معلم مادة علم النفس والاجتماع مراجعة مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة بالتزامن مع دخول الدخول في امتحان المادة يوم الأحد المقبل، حتى يتمكن طلاب القسم الأدبي من المراجعة الجيدة للمادة مؤكدا أن الوقت ضيق بين امتحاني مادتي التاريخ وعلم النفس قليل فلذلك ينصح الطلاب بسرعة المراجعة على المادة والتي سيتم عقد الامتحان فيها بنظام «البابل شيت» الذي يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، فضلا عن تسليم الطالب مجموعة من المفاهيم، التي تحتوي على مجموعة من المصطلحات والمفاهيم لمساعدتهم في فهم أسئلة الامتحان.

تفاصيل مراجعة مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الصف الثالث الثانوي

أضاف «الإمام» لـ «الوطن» أن مراجعة مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة 2022 تشمل جميع أجزاء المقرر الدراسي في شكل نماذج امتحانات بإجابتها، والأسئلة التي تؤهل الطالب تدريجيا لفهم طبيعة الامتحان.

عدد أبواب مادتي علم النفس والاجتماع

وأوضح أن المادة مقسمة لفرعين هما علم النفس وعلم الاجتماع ويحتوي كلا الفرعين على ثلاثة أبواب ويأتي الامتحان في عدد 50 سؤالا، 25 لعلم النفس و25 لعلم الاجتماع، مؤكدا أن الأسئلة متداخلة مع بعضها أي أنه ليس هناك سؤال خاص بعلم النفس فقط وسؤال خاص بعلم الاجتماع فقط بل الاثنين معا.

وأشار إلى أن أبواب مادة علم النفس ثلاثة، الباب الأول خاص بالذكاءات المتعددة ونظريات التعلم ومبادئ التعلم الجيد وأسس الاستذكار.

والباب الثاني عن النمو، أما الباب الثالث عن الشخصية مشيرا إلى أن الباب الثالث من أهم الأبواب الموجودة في المادة حيث يأتي منه 10 نقاط في الامتحان ويليه في الأهمية الباب الأول فلذا يجب على الطلاب التركيز عليهم.

أما عن علم الاجتماع فهو ثلاثة أبواب أيضا، الباب الأول عن النظرية الاجتماعية وأشكالها وأنواعها وأهدافها، والباب الثاني عن كيفية استخدام العمل الحر والتطوعي، أما الباب الثالث عن توظيف البحوث والعولمة، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالبابين الأول والثاني حيث يحتوي كل سؤال منهما على 10 درجات.