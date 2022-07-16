الموجة السادسة لكورونا في مصر.. رئيس «صحة النواب» يكشف معدلات الخطورة

أكّد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، أنَّ مصر تشهد الفترة الحالية الموجة السادسة لكورونا، مع انتشار واسع لطفرة «ba5» من سلالة أوميكرون، مؤكّداً أنَّ معدلات الخطورة والحجز بالمستشفيات المخصصة لعزل المصابين أقل كثيراً من معدلات الخطورة في السلالات السابقة.

الموجة السادسة لكورونا في مصر

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«الوطن»، أنَّ أسباب زيادة أعداد المصابين بـ فيروس كورونا متوقع لدورة نشاط الفيروس، لافتًا إلى أنَّ الموجة السادسة لكورونا في مصر مستمرة حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة وضرورة الإسراع للحصول على لقاح كورونا.

وأكّد أنَّه لم يتمّ رصد أي حالات مصابة بجدري القرود في مصر حتى الآن، لافتًا إلى أنَّ هناك فرق كبير بين فيروس كورونا وجدري القرود وأن معدلات الخطورة لكورونا أكبر من جدري القرود.

سلالات فيروس كورونا

وناشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بخارج المنزل والالتزام بالعزل المنزلي حال الشعور بأي أعراض للمرض والحصول على لقاح كورونا لغير المطعمين حتى الآن والجرعة التنشيطية لجميع الأشخاص.

وفي السياق ذاته، أكّد الدكتور ياسر الشربيني استشاري أمراض المناعة بجامعة يوتنجهام بالممكلة المتحدة، أنَّ الدول الغربية تشهد الفترة الحالية الموجة السادسة لفيروس كورونا، مؤكّداً أنَّ الطفرات المنتشرة هي المنشقة من سلالة أوميكرون، موضحًا أنَّ خطورتها تتمثل في سرعة الانتشار والإصابة بين المواطنين.