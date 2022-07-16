رئيس التحرير

محمود مسلم

طرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية للبيع بمدينة أسيوط الجديدة

كتب:

ايمن حمزة
12:13 م | السبت 16 يوليو 2022
وحدات سكنية

وحدات سكنية

أكدت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم طرح 14 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح من (٢١م٢ : ١٠١ م٢)، و 5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (٣٣م٢  : ٦٣م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة، بجانب طرح كافيتريا بمحطة نهاية الخطوط بمركز خدمات الحي الأول بالمدينة،  للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 26/7/2022.

وقالت المهندسة جيهان عمار، إنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة، لمن يرغب من المواطنين في التقدم لحجز المحال والوحدات والكافيتريا، وذلك في إطار توفير الخدمات اللازمة وفرص العمل لقاطني المدينة.

اقرأ المزيد:

طرح وحدات سكنية جديدة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.. المساحات والأماكن

تعاونيات الإسكان تطرح وحدات سكنية للبيع في «لؤلؤة القاهرة الجديدة»

توفير وحدات سكنية بمدينة «بشاير الخير» لـ17 أسرة متضررة بالإسكندرية

وحدات سكنية وكورنيش.. آخر مستجدات مشروعات مدينة المنصورة الجديدة «صور»

إزالة 14 حالة تحويل وحدات سكنية لمحلات بالهرم والعجوزة

طرح وحدات سكنية ومرافق تجارية وخدمات للبيع أو الانتفاع بالقاهرة
بقلم ايمن حمزة