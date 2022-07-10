رئيس التحرير

محمود مسلم

طرح وحدات سكنية جديدة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.. المساحات والأماكن

كتب:

أيمن حمزة
11:36 ص | الأحد 10 يوليو 2022
طرح وحدات سكنية متنوعة خلال أيام

طرح وحدات سكنية متنوعة خلال أيام

علمت «الوطن» من مصادر خاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستطرح خلال أيام، وحدات سكنية متنوعة ووحدات شاطئية بمدينتي العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وطرح عدد من الوحدات السكنية المتبقية من الطرح الأخير للمصريين في الخارج.

مساحات تبدأ من 95 مترا والتشطيب سوبر لوكس

وأوضحت المصادر، أن الوحدات السكنية الجديدة المتوقع الإعلان عن طرحها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، تتضمن مساحات تبدأ من 95 مترا مربعا تشطيب سوبر لوكس، وتصل إلى 150 مترا، بعدة مدن بالمشروعات التالية: «الإسكان المتميز، ووحدات الداون تاون بالعلمين الجديدة - ووحدات الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة - وأبراج صواري بالإسكندرية - مدينتي – ووحدات بمشروع «JANNA»، بمدن (دمياط – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة) - الحي السكني الثالث «R3» - المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات الإسكان فوق المتوسط والمتوسط بمشروع سكن مصر بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجرى العيون، ووحدات تجارية وإدارية، بممشى المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات ماسبيرو الإدارية»، وجميعها متبقية من الطرح الأخير.

الطرح الجديد يهدف لتلبية مطالب المصريين في تملك وحدات سكنية متنوعة

وأوضحت المصادر أن الطرح الجديد يهدف لتلبية مطالب المصريين فى تملك وحدات سكنية متنوعة، لمتوسطي الدخل.

وأعلن المهندس أحمد علي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، الانتهاء من تنفيذ 78 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي ذي الطابع المميز بمنطقة 2600 فدان، مشيراً إلى أنه جار الانتهاء من أعمال الزراعة، وأن جميع الوحدات نموذج 90 مترا مربعا، والمدرجة في خطة التسليم للحاجزين عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح «علي»، أنه جار الانتهاء من الوحدات السكنية بالحي 14 الذي يحتوي على 806 عمارات سكنية بإجمالي 19344 وحدة سكنية لمحدودي الدخل «إسكان اجتماعي».

اقرأ المزيد:

تعاونيات الإسكان تطرح وحدات سكنية للبيع في «لؤلؤة القاهرة الجديدة»

«الإسكان» تطرح محال للبيع في توشكى الجديدة.. بمساحات «من 20 إلى 28 مترا»

الإسكان تطرح أراضٍ بطيبة الجديدة للنشاط الخدمي.. اعرف الأسعار والمساحات

«الإسكان» تطرح أراضي بالعلمين الجديدة للنشاط العمراني.. اعرف الأسعار والمساحات

«الإسكان» تطرح أراضي مخصصة للنشاط العمراني بـ سوهاج الجديدة.. اعرف الأسعار

«الإسكان» تطرح أراضي مخصصة للنشاط الصناعي بـ 15 مايو.. اعرف الأسعار والمساحات

الإسكان تطرح أراض مخصصة للنشاط الصناعي بالفيوم الجديدة.. اعرف التفاصيل

«الإسكان» تطرح 45 محلا و6 وحدات إدارية وصيدليتين للبيع في 3 مدن جديدة

الإسكان تطرح محلات تجارية وصيدليات بمدينتي السادات وسوهاج الجديدة

«الإسكان» تطرح 54 محلا تجاريا و21 وحدة مهنية وإدارية للبيع

آخر تطورات مشروعات «الإسكان» بمدينة العبور الجديدة.. صور

رئيس جهاز العبور الجديدة يطمئن على معدلات التنفيذ بالمشروعات السكنية

«الإسكان»: البدء في إجراءات تقنين 40 ألف فدان في مدينة العبور الجديدة

3 يوليو.. بدء تسليم قطع أراضي المصريين بالخارج بمشروع بيت الوطن في العبور الجديدة

بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بمدينة العبور الجديدة الثلاثاء

تنفيذ 806 عمارات بـ«سكن لكل المصريين» في العبور الجديدة
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.