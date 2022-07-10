طرح وحدات سكنية جديدة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.. المساحات والأماكن

علمت «الوطن» من مصادر خاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستطرح خلال أيام، وحدات سكنية متنوعة ووحدات شاطئية بمدينتي العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وطرح عدد من الوحدات السكنية المتبقية من الطرح الأخير للمصريين في الخارج.

مساحات تبدأ من 95 مترا والتشطيب سوبر لوكس

وأوضحت المصادر، أن الوحدات السكنية الجديدة المتوقع الإعلان عن طرحها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، تتضمن مساحات تبدأ من 95 مترا مربعا تشطيب سوبر لوكس، وتصل إلى 150 مترا، بعدة مدن بالمشروعات التالية: «الإسكان المتميز، ووحدات الداون تاون بالعلمين الجديدة - ووحدات الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة - وأبراج صواري بالإسكندرية - مدينتي – ووحدات بمشروع «JANNA»، بمدن (دمياط – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة) - الحي السكني الثالث «R3» - المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات الإسكان فوق المتوسط والمتوسط بمشروع سكن مصر بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجرى العيون، ووحدات تجارية وإدارية، بممشى المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات ماسبيرو الإدارية»، وجميعها متبقية من الطرح الأخير.

الطرح الجديد يهدف لتلبية مطالب المصريين في تملك وحدات سكنية متنوعة

وأوضحت المصادر أن الطرح الجديد يهدف لتلبية مطالب المصريين فى تملك وحدات سكنية متنوعة، لمتوسطي الدخل.

وأعلن المهندس أحمد علي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، الانتهاء من تنفيذ 78 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي ذي الطابع المميز بمنطقة 2600 فدان، مشيراً إلى أنه جار الانتهاء من أعمال الزراعة، وأن جميع الوحدات نموذج 90 مترا مربعا، والمدرجة في خطة التسليم للحاجزين عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح «علي»، أنه جار الانتهاء من الوحدات السكنية بالحي 14 الذي يحتوي على 806 عمارات سكنية بإجمالي 19344 وحدة سكنية لمحدودي الدخل «إسكان اجتماعي».