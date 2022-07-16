إصابة 4 في انقلاب سيارة أمام بورصة السمك بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص جراء حادث انقلاب سيارة ملاكي كانت تسير عبر رافد الطريق الدولي الساحلي بمركز الرياض في محافظة كفر الشيخ، ونُقل المصابون عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ملابسات الحادث

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة المباحث الجنائية بالمديرية، تلقيا إخطاراً من مأمور مركز شرطة الرياض، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي كانت في طريقها عبر رافد الطريق الدولي الساحلي بمدينة بلطيم بكفر الشيخ، وذلك من أمام بورصة أسماك كفر الشيخ، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص.

نقل المصابين للمستشفى

ونُقل المصابون جراء وقوع الحادث لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج، وهم «ر . ي»، 14 عاماً، و«أ . ب»، 22 عاماً، و«ف . أ»، 18 عاماً، و«ع . ع»، 25 عاماً، وجميعهم يقيمون بقرية المثلث التابعة لمركز الرياض بالمحافظة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في ملابسات الواقعة.

مصرع وإصابة 10 أشخاص بطريق بلطيم

وشهد الطريق الدولي الساحلي ببلطيم، يوم أمس، حادث تصادم سيارتين عبر الطريق ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.