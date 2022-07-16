تعرف على سعر سيارة «إلنترا HD» في مبادرة الإحلال.. تقسيط لمدة 7 سنوات

أعلنت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة التي مضى على تصنيعها 20 عامًا واستبدالها بسيارات أخرى جديدة والعمل بالغاز الطبيعي، عن أسعار تقسيط السيارات لمدة 7 سنوات.

وقالت وزارة المالية إن جدول التقسيط يبدأ من سن 21 عامًا ليتم تفعيل حساب مدة التقسيط على 7 سنوات، وتم تفعيله بناءً على الأسعار الجديدة.

أسعار السيارة ألنترا إتش دي

وحصلت «الوطن» على جدول أسعار السيارات داخل مبادرة إحلال المركبات التي مضى على تصنيعها 20 عامًا، ومن ضمن السيارات المشتركة في المبادرة «هيونداي ألنترا إتش دي Elantra HD» التي يبدأ قسطها الشهري من 4869 جنيهًا للفئة الأولى AT GL، والفئة الثانية من سيارة «ألنترا إتش دي AT SR» بـ4986 جنيهًا، بينما الفئة الثالثة سجلت سعر 5203 جنيهات لسيارة «AT DAB ABS»، بينما سجل سعر القسط الشهري للفئة الأخيرة من موديلات سيارة «ألنترا إتش دي» الحديثة «AT Highline» في مبادرة إحلال السيارات 5270 جنيهًا.

وتنتمي السيارة «هيونداي ألنترا إتش دي» لفئة السيارات السيدان وهي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.3 ثانية، فيما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

مواصفات ألنترا إتش دي

الطول 4505 مم

العرض 1541 مم

الارتفاع 1490 مم

سعة الشنطة الخلفية 402 لتر

ومن ضمن مواصفات السيارة أنها تحتوي على مصابيح ضباب أمامية ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، جنوط 15 بوصة أو 16 بوصة على حسب الفئة ونظام الحماية ضد السرقة، وفتحة سقف كهربائية.