انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمان موظف أنهى حياته بالشرقية

قررت الجهات المختصة بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمان موظف بالتربية والتعليم تناول 3 حبات من الغلال السامة، لإعداد تقرير طبي حول سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، تمهيدا للتصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.

موظف يتناول 3 حبات غلال سامة

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزي باستقبال «أحمد. س. م»، 40 عاما، موظف إداري بالتربية والتعليم، مصابا بحالة إعياء شديدة وتوفي في وقت لاحق.

حالة نفسية سيئة بسبب الظروف المادية

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وبسوال أسرته أفادوا أنه كان يمر بأزمة نفسية سيئة بسبب الظروف المادية، مشيرين إلى ضعف راتبه وأنه كان يعمل عملا إضافيا مساءا، وهو فرد أمن بمستشفى مشتول السوق المركزي، ولكن المستشفى أنهت خدماته مع آخرين لضعف الميزانية، إضافة إلى وفاة زوجته منذ فترة، حيث كانت تقوم بإعطاء الأطفال دروسا لمساعدته في مصروفات المنزل، وأدي ذلك كله إلى التأثير على أحواله المادية، إذ لم يكف راتب الوظيفة للإنفاق على أبنائه الأربعة الذين يدرسون في مراحل التعليم المختلفة، بداية من الابتدائي حتى الثانوية العامة، لذا أنهى حياته بتناول 3 حبات من الغلال السامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.