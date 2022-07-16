العثور على جثة شخص مشنوق داخل مصنع للكارتون بالشرقية

فوجيء عمال بمصنع للكارتون بقرية القبة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية مشنوقا داخل المصنع.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا، يفيد ورود بلاغ بعثور عمال مصنع كارتون بقرية القبة على جثة لشخص مجهول الهوية مشنوقا داخل المصنع.

فريق أمني يجري تحقيقا في الواقعة

وعلى الفور، توجهت قوة من مباحث مركز شرطة منيا القمح لمكان الواقعة، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لتولي التحقيقات.