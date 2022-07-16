ضبط شقيقين متهمين بقتل شاب في العيد بسبب لهو الأطفال بالغربية

نجحت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، في ضبط شقيقين بتهمة قتل أحد شباب قرية كفور بلشاي، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بسبب خلافات الجيرة، حيث لاذا بالهرب بعد تنفيذ الجريمة، بمساعدة شقيقهما الثالث.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

طعنة نافذة

وتبين من المعاينة والفحص نشوب مشادة كلامية بين شقيق المجني عليه وأحد المتهمين بسبب لعب الأطفال، الأمر الذي دفع المجني عليه إلى التدخل واحتواء الأمر، لكن تطور الأمر وقام المتهمون بالتعدي على المجني عليه بالضرب، وأحدثوا له إصابات متفرقه متفرقة في أنحاء الجسم، وطعنوه طعنة نافذة له في القلب، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وتبين أن وراء الواقعة 3 أشقاء، وجميعم مقيمون بقرية كفور بلشاي بدائرة مركز كفرالزيات، وتم القبض على أحدهم فيما هرب الاثنان الآخران، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما اليوم.

تشريح الجثة

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب يدعى «أحمد.أ.ع» في العقد الرابع من العمر، على يد 3 أشقاء، وهم «أحمد.س» و«سامي.س»، و«محمد. س»، وذلك في مشاجرة بين الطرفين، أسفرت عن قيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه وشقيقه بسلاح أبيض «سكين»، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بطعنة نافذة في الصدر، أسفرت عن وفاته، وإصابة شقيقه، وجميعهم مقيمون بقرية كفور بلشاي، بمركز كفر الزيات.

وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث ومعرفة الملابسات.