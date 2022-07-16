بن سلمان يدعو إلى تضافر الجهود الدولية أمام تحديات كورونا والأوضاع الجيوسياسية

قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إنَّ التحديات الكبرى التي تعرّض لها العالم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا والأوضاع الجيوسياسية؛ تستدعي المزيد من تضافر الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي وتحقيق الأمن الغذائي والصحي.

علينا الانتقال المتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة

وأضاف بن سلمان خلال كلمته في قمة جدة: «للتحديات البيئية التي يواجهها العالم حاليا، مثل التغير المناخي وعزم المجتمع الدولي على إبقاء درجة حرارة الأرض وفقا للمستويات التي حددتها اتفاقية باريس تقتضي التعامل معها بواقعية ومسؤولية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني نهج متوازن، وذلك بالانتقال المتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة ويأخذ في الظروف والاعتبار أولويات كل دولة».

تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات سيؤدي مستقبلا لزيادة أسعار الطاقة والبطالة

وتابع أنَّ تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات من خلال إقصاء مصادر طاقة رئيسة دون مراعاة الأثر الناتج عن هذه السياسات في الركائز الاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة وسلاسل الإمداد العالمية سيؤدي في السنوات المقبلة إلى تضخم كبير وزيادة في أسعار الطاقة والبطالة وتفاقم مشكلات اجتماعية وأمنية خطيرة بما في ذلك تزايد الفقر والمجاعات وتصاعد الجرائم والتطرف والإرهاب.