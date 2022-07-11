أسعار شقق مصيف جمصة 2022 بالدقهلية.. على قد الإيد

تحتفظ مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية بهدوئها وأسعارها المنخفضة، التي تتيح لكافة طبقات الشعب المصري فرصة الاستمتاع بالسباحة في مياه البحر، ولذلك احتفظت المدينة بلقب «مصيف الغلابة»، رغم ما تتمتع به من أطول شاطئ علي ساحل البحر المتوسط.

تقدم «الوطن» أسعار شقق مصيف جمصة 2022‏ والتي اختلفت عن الأعوام الماضية، نتيجة للإقبال الشديد عليها، وكونها من المدن التي كل شاطئها مفتوح دون أي رسوم، علاوة على الخدمات المصيفية من «بلاج» وإنقاذ وغيرها من الخدمات.

أسعار شقق مصيف جمصة 2022‏

وقال خالد السيد، سمسار عقارات مصيفية، إن أسعار شقق مصيف جمصة 2022‏ هذا العام تتراوح بين 200 جنيه في الليلة وتصل إلي 800 جنيه علي حسب مستوي الشقة وقربها من البحر أو السوق، وسوف تزيد هذه الأسعار مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة، فمعظم المترددين علي مصيف جمصة يقيمون يومين أو ثلاثة فقط، يستمتوعن بها ثم يعودن إلي أعمالهم.

أسعار تبدأ من 200 حتى 800 جنيه

وأضاف «السيد» لـ«الوطن» أن أسعار شقق مصيف جمصة 2022‏ في منطقة السوق، وهي منطقة وجود كافة الخدمات والسلع في حدود 200 جنيه لليلة الواحدة، وكلما اقتربنا من البحر تزيد القيمة حتى تصل إلى 800 جنيه في مناطق المستوى الأول، والتي تطل علي البحر مباشرة .

وأكد محمد سلامة، سمسار عقارات، أن مصيف جمصة به أيضاً وحدات فندقية والشاليهات المكيفة، وهذه الشقق يكون لها الزبون الخاص بها، وهذه أرقى المستويات، وتصل الليلة فيها إلى حوالي 800 جنيه في المتوسط.

وأشار إلى أن مصيف جمصة زبونها معروف، ويأتي لنا من المحافظات المجاورة، مثل القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى الشرقية والغربية وكذلك القليوبية، بالإضافة إلي سكان الدقهلية، أصبحت قوة جذب بفضل الجامعات التي أنشئت بها، ومع ذلك ما تزال أسعار شقق مصيف جمصة 2022‏ مناسبة للزائرين، كما أنها قريبة من مدينة المنصورة الجديدة، والتي تبعد عنها عدة كيلومترات فقط.