تطور جديد ينذر بحرب عالمية ثالثة.. تهديد أوكراني بضرب «القرم»

في تطور جديد ينذر باحتمال تصاعد الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة صريحة ومباشرة، قالت الاستخبارات الأوكرانية إنها أوكرانيا قادرة على ضرب شبه جزيرة القرم بصواريخ HIMARS الأمريكية، حسبما نقلت العربية نت، وهو الأمر الذي كانت روسيا قد اعتبرت أنه سيكون بمثابة إعلان حرب تؤدي لحرب عالمية ثالثة.

مدفيديف: أي محاولة للاعتداء على القرم إعلان حرب ضد روسيا

وكان رئيس روسيا السابق، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي حاليا، دميتري مدفيديف، قد أعلن مؤخرا أن أي محاولة للاعتداء على شبه جزيرة القرم الروسية ستعتبر إعلان حرب ضد روسيا، وإذا فعلت ذلك دولة بالناتو سيؤدي هذا إلى حرب عالمية ثالثة، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، في مقابلة مع صحيفة أرغومينتي إي فاكتي الروسية: إن أي محاولة للاعتداء على القرم هي إعلان حرب ضد بلادنا. وإذا ما فعلت ذلك دولة عضو في الناتو، فإن ذلك سيكون صراعا مع حلف شمال الأطلسي بأكمله، وستكون حربا عالمية ثالثة تخلف كارثة كبرى.

روسيا: إمداد الولايات المتحدة لأوكرانيا بالأسلحة ينذر بمواجهة مباشرة

وحذرت روسيا مرارا عبر وزارة خارجيتها وسفيرها في الولايات المتحدة الأمريكية، من أن إمداد الولايات المتحدة لأوكرانيا بمنظومات صاروخية متطورة، يزيد خطر اندلاع مواجهة مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت روسيا ضمت شبه جزيرة القرم إليها عام 2014 في أعقاب استفتاء نظمه سكان القرم أقر الانضمام إلى روسيا، وذلك في أعقاب ما عرف بالثورة البرتقالية في أوكرانيا، التي جاءت بنظام اعتبرته روسيا موالي للغرب ومعادي لها.

وتقول روسيا إن شبه جزيرة القرم كانت أرض روسية في السابق، وتم ضمها إلى أوكرانيا عام 1954 عندما كانت أوكرانيا وروسيا دولة واحدة ضمن الاتحاد السوفيتي السابق.