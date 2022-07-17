قطع المياه عن عدد من المناطق في كفر الشيخ والفيوم والقناة

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه عن بعض المناطق الواقعة في نطاق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ وإعادة ضخها في عدد من المناطق الواقعة في نطاق شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالقناة والفيوم.

قطع المياه بسبب تطهير ترعه ذيل القاصد

وأكّدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عبر منشور علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قطع المياه عن مدينة الرياض في تمام الساعة 8 صباح اليوم، وحتى الساعة 4 عصرًا في اليوم نفسه لتطهير وزارة الري لترعة «ذيل القاصد».

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وذكرت شركة المياه الشرب أنَّ أعمال تطهير الترعة ستؤدي إلى قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة الرياض وهي «المثلث - البرية - الحصفة - أبو مصطفي - الرغامة - الضبعة - الرصيف»، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لافتًا إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ لخط

وأعلنت الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ لخط مياه قطر 300 مم اسبستس طريق أبو النور بقرية الغرق مركز إطسا، لافتًا إلى أنَّه تمّ فتح المياه لتصل إلى المناطق المتأثرة تباعًا.

وبينت أنَّه سيتمّ تشغيل محطة البرنس بمركز إطسا بعد زوال العكارة لارتفاعها نتيجة أعمال التطهير للري، الذي أدى إلى قطع المياه عن مناطق البرنس والحجر وتوابعهما، لافتة إلى إعادة ضخ المياه ووصولها إلى جميع المناطق المتأثرة بالانقطاع بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية بعد الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه الشرب 500 مم بالمدينة.