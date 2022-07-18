مستجدات مشروعات «الإسكان» بمدينة العلمين الجديدة «صور»

تعد مدينة العلمين الجديدة، واحدة من أكثر المدن الجديدة، التي تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات المختلفة، في كافة القطاعات، والتي تميزها عن غيرها من المدن الجديدة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مستجدات مشروعات «الإسكان» بمدينة العلمين الجديدة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة العلمين الجديدة.

مستجدات مشروعات «الإسكان» بمدينة العلمين الجديدة

- جار تنفيذ مشروع المرافق الرئيسية لمنطقة المطورين.

- جار توسعة وتطوير محطة رفع الصرف الصناعي ج.

- جار تنفيذ 5 مشروعات بقيمة حوالي 850 مليون جنيه.

- جار أعمال تطوير وتوسعة وإنارة طريق المدخل الشرقي لمدينة العلمين الجديدة بطول 12كم.

- جار إعادة تأهيل وتوسعة محطة المعالجة بنظام برك الأكسدة.

- جار تنفيذ 6 مشروعات بقيمة مليار جنيه.

- جار تنفيذ مشروع المرافق الداخلية للأحياء الخامس والسادس والثامن.

- جار أعمال تطوير وتوسعة وصلة الطريق المؤدي لمدخل المدينة من طريق الكافوري بطول 3.5 كم.

- جار اتخاذ إجراءات الطرح لعدد من المشروعات الهامة في العديد من المجالات التنموية بالمدينة.

- جار زراعة وتجميل موقع 134 عمارة إسكان اجتماعي بالحي الثامن.

- جار تصميم شبكات الري الداخلية للأحياء (1، 2، 3، 7).

- تم الانتهاء مؤخراً من تنفيذ 3 مشروعات مرافق.

طريق حسن علام

- جار تطوير وتوسعة طريق حسن علام الذي يربط مدخل مدينة برج العرب الجديدة.

- جار تنفيذ طريق الغابة الرابط بين طريق المدخل الشرقي للمدينة «طريق المطار».

- جار تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الكهرباء بقيمة إجمالية 275 مليون جنيه.

- جار تنفيذ مشروعين بقيمة 14 مليون جنيه وهما، شبكة التليفونات ( الرئيسية + الثانوية).

- جار تنفيذ مشروع حضانة بالمجاورة الثالثة بالحي السكني الثاني بقيمة 2.6 مليون جنيه.