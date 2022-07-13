«القابضة للمياه»: إنهاء أكثر من 17 ألف شكوى بالمحافظات

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية التعامل مع شكاوى المواطنين وحلها فى أسرع وقت ممكن، بدء من استقبالها على الخط الساخن 125 مرورا بعمليات المتابعة والإصلاح وحتى إغلاق الشكوى والتأكد من إتمام الحل، بمتابعة الخط الساخن مع المواطن.

إجمالى البلاغات الواردة للخط الساخن بلغ نحو 17542 شكوى

واستعرض رئيس الشركة القابضة، اليوم الأربعاء، تقريرا عن أعداد الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 بمختلف محافظات الجمهورية خلال فترة اجازة عيد الأضحى المبارك، والشكاوى المتكررة أو مايعرف بالمناطق الساخنة، ووجه بوضع حلول عاجلة وسريعة وتوفير سيارات مياه مجهزة بالمناطق التى قد يحدث بها انقطاعات نتيجة كسور مفاجئة أو زيادة الاستهلاكات خلال فترة الأعياد والتى قد تسبب ضعف وانقطاع المياه بأطراف الشبكات فى بعض المناطق.

واستعرض التقرير إجمالى البلاغات الواردة للخط الساخن عن الفترة من يوم 8 إلى 12 يوليو، والذى بلغ نحو 17542 شكوى، موزعة بنحو: «11983 استفسارات وشكاوى تتعلق بمياه الشرب تتضمن 5831 طلبا واستعلام واستفسارات، ونحو 4630 شكوى تتعلق بخدمات الصرف الصحى تتضمن 950 طلبا واستفسارا، فيما بلغت عدد الشكاوى التى لا تخص الشركة نحو 910 شكوى»، وتم التعامل مع جميع الشكاوى ونهوها فى حينه، بمعدل استجابة يترواح مابين ساعتين إلى 10 ساعات.

إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكترونى

وأوضح: أن الشركة القابضة تتيح للمواطنين الابلاغ عن شكاوى وأعطال المياه والصرف الصحى من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 بجميع المحافظات، والاتصال بالخط الساخن 175 لشكاوى الصرف الصحى بالقاهرة والإسكندرية، أو الابلاغ عبر تطبيق الهاتف المحمول «HCWW_125»، أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكترونى.