احذر.. 20 ألف جنيه عقوبة عدم الالتزام بإجراءات كورونا: قد تتعرض للحبس

أعلنت وزارة الصحة والسكان بداية موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، إذ بدأت أعداد الإصابة في التزايد الملحوظ، ونبهت الوزارة على المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون؛ للتمكن من السيطرة على الوضع الوبائي، خلال هذه الموجة، وتزامنًا مع هذه التعليمات قررت الوزارة تحويل مستشفى صدر العباسية وحميات حلوان لمستشفيات عزل كامل.

عقوبة الامتناع عن تطبيق الإجراءات الاحترازية

وفي بعض الأحيان يمتنع عدد من المواطنين عن اتباع الإجراءات الاحترازية، تحت تبريرات مختلفة، وهو الأمر الذي حظره القانون المصري، إذ نصّ على عقوباتٍ عدة تطبّق في حال امتنع المواطن عن اتباع الإجراءات الاحترازية؛ للتصدي لواحدة من الأفعال التي من شأنها إلحاق الضرر بالفرد والغير.

ونصّ قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب وأقره رئيس الجمهورية، على أنّه في حال امتنع أحد المواطنين عن الالتزام بالإجراءات الإحترازية والتعاليم الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة لها، في حالة تفشي الأوبئة، يعاقب بغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه، والحبس، أو إحدى هاتين العقوبتين.

تجنب الأماكن المزدحمة

كما نصّ القانون على أنّه في حال قيام أحد الأشخاص بنشر أخبار أو شائعات كاذبة حول المرض عمدًا، وكان الهدف من ذلك التأثير على استقرار المجتمع ونشر حالة من الخوف بين المواطنين، يعاقب بالعقوبة المقررة نفسها، وذلك من أجل الحفاظ لعى آمان المواطنين.

ووفقا للقانون، فليس المواطن فقط المعرض للعقاب حال مخالفة الإجراءات الاحترازية، بل أيضا يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، بنفس العقوبة ذات العقوبة سالفة الذكر، في حالة كانت الجريمة قد وقعت بسبب تقصيره في تأدية عمله.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة، أصدرت تقريرا حذّرت خلاله المواطنين من الوجود في الأماكن شديدة الازدحام كوسائل المواصلات وغيرها؛ لأن هذه الأماكن تكون فيها فرصة كبير لنشر العدوى بين المواطنين.