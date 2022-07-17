حبس المتهمين بقتل شاب خلال دفاعه عن صديقه في كفرشكر

أمرت جهات التحقيق في كفرشكر بمحافظة القليوبية بحبس 3 متهمين بقتل جزار شاب خلال دفاعه عن زميله في خلاف نشب بين الطرفين بسبب سرقة دراجة بخارية موتوسيكل بقرية المنشأة الصغرى دائرة المركز، حيث نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهمين الـ3 عقب هروبهم من مكان الحادث.

وطلبت أجهزة التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وكلفت بسرعة ضبط المتهمين في واقعة إطلاق النار العشوائي وحرق منازل بقرية ميت الدريج على خلفية الواقعة وانتقاما من المتهمين الـ3 الذين ينتمون للقرية.

تفاصيل مشاجرة قتيل كفرشكر

وكان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر بوصول الشاب محمد يحيى، بقرية المنشاة الصغرى مصاب بطلق ناري إثر طلقة دخول وخروج بالكتف الأيمن وتحت الإبط الأيسر ولفظ أنفاسه الأخيرة، فور وصوله إلى المستشفى وإصابة «رزق. إ.» جزار، مقيم بمدينة كفر شكر مصاب بطلق ناري في العضد الأيسر دخول وخروج ويخضع الآن للعلاج بالعناية المركزة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء مروان حبيب نائب مدير أمن القليوبية واللواء محمد عناني مدير مباحث القليوبية وفرض كردون أمنى بالقريتين.

وتبين من تحريات البحث الجنائي نشوب مشاجرة في حفل عرس بقرية المنشاة الصغرى بسبب خلاف سابق على سرقة دراجة نارية بين الطرفين وأثناء مغادرة المجنى عليهم إلى منزل أحدهم فوجئوا بأعيرة نارية صوبهم من قبل مجهولين ولقى على إثرها قتيل وسقط الآخر مصاب بطلقات نارية وفر الجناة هاربين خارج القرية وتم ضبطهم.

التحفظ على طرفي مشاجرة بسبب فلتر

في سياق آخر قررت جهات التحقيق التحفظ على أطراف مشاجرة أصيب فيها 4 أشخاص نشبت بينهم بالأسلحة البيضاء للخلاف على تركيب فلتر مياه بقرية المنشاة الصغرى بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصي للعلاج واتخاذ اللازم.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي بوصول «سيد. ك. س» و «مصطفى. ك. س»، وطرف ثاني «الفاروق. ع. س»، و«إسماعيل. س. ع»، وجميعهم من أهالي قرية المنشأة الصغرى دائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع المشكلة وتم السيطرة على طرفي نشوب المشاجرة وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة رقم 5419 جنح كفر شكر وتولت النيابة العامة التحقيق.